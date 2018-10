PROGRAMI KLAN PLUS 29 TETOR – 04 NENTOR

E HENE

06:30 ERTUGRUL serial, ep.187+188

08:00 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.340-343

09:45 DR.HOUSE serial, ep.99

10:35 CSI NY serial, ep.167

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 TAKIM NE ERRESIRE film

14:20 DASHURI E NDALUAR serial, ep.59/2

15:05 CUKUR serial R, ep.20

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ERTUGRUL serial, ep.189+190

18:15 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.364-367

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.21

21:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.60/1

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.168

23:45 CUKUR serial R

00:30 DR.HOUSE serial, ep.100

01:15 ERTUGRUL serial R

02:45 CIRAKU I MERLINIT film, pj.1

04:15 DASHURI E NDALUAR serial R

05:00 CSI NY serial R

06:00 DR.HOUSE serial R

E MARTE

06:30 ERTUGRUL serial, ep.189+190

08:00 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.344-347

09:45 DR.HOUSE serial, ep.100

10:35 CSI NY serial, ep.168

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 OPINION emision R

14:20 DASHURI E NDALUAR serial, ep.60/1

15:05 CUKUR serial R, ep.21

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ERTUGRUL serial, ep.191+192

18:15 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.368-371

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.22

21:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.60/2

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.169

23:45 CUKUR serial R

00:30 DR.HOUSE serial, ep.101

01:15 ERTUGRUL serial R

02:45 CIRAKU I MERLINIT film, pj.2

04:15 DASHURI E NDALUAR serial R

05:00 CSI NY serial R

06:00 DR.HOUSE serial R

E MERKURE

06:30 ERTUGRUL serial, ep.191+192

08:00 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.348-351

09:45 DR.HOUSE serial, ep.101

10:35 CSI NY serial, ep.169

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 OPINION emision R

14:20 DASHURI E NDALUAR serial, ep.60/2

15:05 CUKUR serial R, ep.22

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ERTUGRUL serial, ep.193+194

18:15 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.372-375

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.23

21:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.61/1

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.170

23:45 CUKUR serial R

00:30 DR.HOUSE serial, ep.102

01:15 ERTUGRUL serial R

02:45 NERONI film, pj.1

04:15 DASHURI E NDALUAR serial R

05:00 CSI NY serial R

06:00 DR.HOUSE serial R

E ENJTE

06:30 ERTUGRUL serial, ep.193+194

08:00 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.352-355

09:45 DR.HOUSE serial, ep.102

10:35 CSI NY serial, ep.170

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 OPINION emision R

14:20 DASHURI E NDALUAR serial, ep.61/1

15:05 CUKUR serial R, ep.23

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ERTUGRUL serial, ep.195+196

18:15 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.376-379

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.24

21:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.61/2

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.171

23:45 CUKUR serial R

00:30 DR.HOUSE serial, ep.103

01:15 ERTUGRUL serial R

02:45 NERONI film, pj.2

04:15 DASHURI E NDALUAR serial R

05:00 CSI NY serial R

06:00 DR.HOUSE serial R

E PREMTE

06:30 ERTUGRUL serial, ep.195+196

08:00 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.356-359

09:45 DR.HOUSE serial, ep.103

10:35 CSI NY serial, ep.171

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 OPINION emision R

15:05 CUKUR serial R, ep.24

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ERTUGRUL serial, ep.197+198

18:15 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.380-383

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.25

21:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.62/1

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 CSI NY serial, ep.172

23:45 CUKUR serial R

00:30 DR.HOUSE serial, ep.104

01:15 ERTUGRUL serial R

02:45 E VETME NE XHUNGEL film

04:15 DASHURI E NDALUAR serial R

E SHTUNE

05:00 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.364-369

07:00 ERTUGRUL serial, ep.189-192

10:00 CUKUR serial, ep.21

10:50 CUKUR serial, ep.22

11:35 ZONE E LIRE emision R

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 ZONE E LIRE emision R

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 FAMILJA game-show R, episodi 3

18:10 DANCE WITH ME 5 nata 7 R

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 HISTORI ME ZHURMUES emision VITI 1968

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 NUDO DHE HUMOR kamera te fshehta, ep.8

23:30 DASHURI E NDALUAR serial, ep.60+61

02:30 PAMJE TE PASYRUARA film, pj.2

04:00 DR.HOUSE serial, ep.100+101

E DIEL

05:30 SI TA QUAJ KETE DASHURI serial, ep.370-376

08:00 ERTUGRUL serial, ep.193-196

11:00 CUKUR serial, ep.23

11:50 CUKUR serial, ep.24

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 HISTORI ME ZHURMUES emision VITI 1968

14:15 DUPLEX show R, episodi 6

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR nata 5

18:10 XING ME ERMALIN talk show R

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 E DIELA SHQIPTARE talk show R

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 E DIELA SHQIPTARE talk show R

01:30 CSI NY serial, ep.168-170

03:45 DR.HOUSE serial, ep.102+103