PROGRAMI KLAN PLUS 31 DHJETOR – 06 JANAR

E HENE

07:15 ERTUGRUL serial, ep.325+328

10:20 SFIDA E GATIMIT emision R

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 NJE VIZITOR PER KRISHTLINDJE film

14:20 DASHURI BARDH E ZI serial, ep.4

15:05 CUKUR serial R, ep.59

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ERTUGRUL serial, ep.349+350

18:15 ERTUGRUL serial, ep.351+352

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.65

21:30 FANTOMASI film

23:30 KENGET E SHEKULLIT POPULLORE nata finale

01:30 CUKUR serial R

02:30 SAIMIR PIRGU koncert

03:45 SHPIRTI film

05:45 CHRISTMAS FUNNY kamera gazmore 1

E MARTE

07:15 ERTUGRUL serial, ep.329-332

10:20 SFIDA E GATIMIT emision R

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 FANTOMASI film

15:05 CUKUR serial R, ep.60

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ERTUGRUL serial, ep.353+354

18:15 DANCE WITH ME 5 the best

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.66

21:30 PUSHIMET E KRISHTLINDJEVE ’91 film

23:30 NUDO DHE HUMOR kamera te fshehta, ep.17

23:55 CUKUR serial R

01:00 KENGET E SHEKULLIT NGA BOTA nata gala

03:30 SOZIA E DJALLIT film

05:30 MISION I PAMUNDUR 2 film

E MERKURE

07:30 CHRISTMAS FUNNY kamera gazmore 2+3

08:30 ERTUGRUL serial, ep.353+354

10:20 SFIDA E GATIMIT emision R

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 PUSHIMET E KRISHTLINDJEVE ’91 film

15:05 CUKUR serial R, ep.61

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ERTUGRUL serial, ep.355+356

18:15 KENGET E SHEKULLIT POPULLORE the best

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.67

21:30 PUSHIMET E KRISHTLINDJEVE ’95 film

23:05 LAJME KLAN PLUS

23:30 BEL MONDO emision 3 R

00:30 CUKUR serial R

01:30 00:30 NATA ME E ERRET film

04:00 MISION I PAMUNDUR 3 film

E ENJTE

06:00 RENO 911 film

08:30 ERTUGRUL serial, ep.355+356

10:20 SFIDA E GATIMIT emision R

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 PUSHIMET E KRISHTLINDJEVE ’95 film

15:05 CUKUR serial R, ep.62

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ERTUGRUL serial, ep.357

17:20 DUPLEX the best R

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.68

21:30 DASHURI BARDH E ZI serial, ep.5

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 NUDO DHE HUMOR kamera te fshehta, ep.18+19

23:45 CUKUR serial R

00:30 FJALIMI I MBRETIT film

02:30 HISTORI DASHURIE film

04:15 DASHURI BARDH E ZI serial, ep.5

05:00 100 VJET MUZIKE the best

E PREMTE

08:00 SHAMIKUQJA film

09:30 ERTUGRUL serial, ep.341-344

10:20 SFIDA E GATIMIT emision R

11:20 RUDINA emision

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 KENGA EPIKE SHQIPTARE koncert

14:20 DASHURI BARDH E ZI serial, ep.5

15:05 CUKUR serial R, ep.63

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ERTUGRUL serial, ep.358+359

18:15 ERTUGRUL serial, ep.360

19:00 EDHE UNE DUA TE QESH telekomedi

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 CUKUR serial premiere, ep.69

21:30 DASHURI BARDH E ZI serial, ep.6

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 NUDO DHE HUMOR kamera te fshehta, ep.20+21

23:45 CUKUR serial R

00:30 DASHURI BARDH E ZI serial R

01:30 TRIUMFI I MENGJESIT film

03:15 DASHURI E NDALUAR serial R

04:00 QENDRA TREGTARE BOTERORE film

E SHTUNE

06:15 SHKOLLA E HORRAVE film

07:45 ERTUGRUL serial, ep.358+359+360

10:00 CUKUR serial, ep.65

10:50 CUKUR serial, ep.66

11:35 ZONE E LIRE emision R

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 ZONE E LIRE emision R

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 ABC STORY dokumentar: ATEIZMI

17:10 FAMILJA game-show R, episodi 12

19:00 BEL MONDO emision 4

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 FAKERSAT E VEGJEL film

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 HISTORI ME ZHURMUES emision VITI 1981

01:00 NUDO DHE HUMOR kamera te fshehta, ep.22

01:30 KUJTIMET E NJE GEISHE film

04:00 DASHURI E NDALUAR serial, ep.79

05:30 HELENA E TROJES film, pj.1

E DIEL

07:00 HELENA E TROJES film, pj.2

08:30 SUPERLIBRI serial vizatimor, ep.15+16

09:30 DASHURI BARDH E ZI serial, ep.5+6

11:00 CUKUR serial, ep.67

11:50 CUKUR serial, ep.68

12:30 LAJME KLAN PLUS

12:55 BEL MONDO emision 4 R

13:45 ABC STORY dokumentar: PIKTORET ME PENEL

14:15 DUPLEX show R, episodi 14

16:00 LAJME KLAN PLUS

16:35 KRONIKAT E SPAJDERIKUT film

18:10 XING ME ERMALIN talk show R

20:00 LAJME KLAN PLUS

20:30 E DIELA SHQIPTARE talk show R

22:30 LAJME KLAN PLUS

23:00 E DIELA SHQIPTARE talk show R

01:30 FAKERSAT E VEGJEL film

03:30 HISTORI ME ZHURMUES emision R

05:30 AVENTURAT E PLUTO NESHIT film