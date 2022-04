Programi për depistimin e trajtimin dentar të fëmijëve

16:24 22/04/2022

Manastirliu-Kushi: Pas Tiranës, do të shtrihet në gjithë Shqipërinë

Nga shkolla 9-vjeçare “Jeronim de Rada” në kryeqytet, ministrja Manastirliu së bashku me ministren Kushi lançuan programin e ri për depistimin dhe trajtimin e dhëmbëve falas për fëmijët e shkollave

Manastirliu tha se programi do të pilotohet në 10 shkolla në Tiranë, për t’u shtrirë më pas në të gjithë vendin.

“Jemi të gjithë së bashku në shkollën ‘Jeronim de Rada’ për të promovuar një prej programeve shumë të rëndësishme që ne sapo e kemi nisur, që është programi i dentistrisë në shkolla apo kujdesit dentar në shkolla, i cili vjen si një program që po e pilotojmë në Tiranë, në kuadër të një investimi të cilin e ka bërë Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për ndërtimin e 10 kabineteve dentare në 10 shkolla të Tiranës. Programi do të shtrihet në nivel kombëtar në njësitë vendore të kujdesit shëndetësor”.

Ministrja e Arsimit, Kushi, theksoi se ky është një program që do të nxisë edukimin shëndetësor tek fëmijët.

“Jemi për një tjetër projekt me rëndësi që tregon që po i japim vëmendjen shëndetit për fëmijët tanë. Unë e garantoj që së bashku me mësuesit, më të gjithë ekipet, me stafet tona në shkolla do të bëjmë maksimumin që ky program të zbatohet me rigorozitet”.

Programi i ri dentar në shkolla përfshin pa dallim të gjithë fëmijët, nga të porsalindurit e deri në moshën 14-vjeçare, për kryerjen e depistimit apo kontrollit periodik falas.

