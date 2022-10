Progres-raporti i KE vlerëson Shqipërinë

Shpërndaje







15:32 12/10/2022

Varhelyi: Rezultate në “drejtësi” e shtetin ligjor

Komisioni Europian ka vlerësuar progresin e Shqipërisë për vitin 2021. Ka qenë Komisioneri për Zgjerimin Oliver Varhejli, i cili gjatë prezantimit të progres-raportit në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Europian, i cili vlerësoi rezultatet e arritura në disa fusha mes të cilave reforma në drejtësi dhe lufta ndaj korrupsionit.

Oliver Varhelyi, Komisioner për Zgjerimin në BE: Shqipëria ka vazhduar të bëjë progres të mirë dhe të japë rezultate. Reforma në drejtësi dhe vetting që po vijon, janë shembuj të progresit të mirë. Vendi ka treguar vendosmëri për të forcuar shtetin ligjor, për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar.

Rreshtimi krah vendeve të Bashkimit Europain ndaj agresionit rus në Ukrainë shihet si një vendim që gëzon mbështetjen e plotë të unionit ndaj Shqipërisë.

Oliver Varhelyi, Komisioner për Zgjerimin në BE: Shqipëria ka mbajtur një linjë 100 % me IFSP dhe e ka përdorur pozicionin e saj në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuar për t’iu përgjigjur luftës së Rusisë së bashku me aktorët e tjerë, duke sjellë propozime.

Vlerësime në pogres-raport bëhen edhe për nismën e Ballkanit të Hapur, por kërkohet zbatimi i rregullave të BE-së.

“Nisma e Ballkanit të Hapur nisur nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia mund të luajnë një rol pozitiv në proces, me kusht që të bazohet në rregullat e BE-së dhe mbetet gjithëpërfshirës ndaj të gjithë partnerëve të Ballkanit Perëndimor. Çdo masë ekzistuese në kundërshtim me Stabilizim Asocimin dhe Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Europës Qendrore (CEFTA) dhe kundër frymës sëTregu i Përbashkët Rajonal duhet të braktiset si çështje prioritare.”

Në draftin e progres-raportit thuhet se Shqipëria ka bërë përparim të vazhdueshm në luftën kundër terrorizmit dhe pastimit të parave, por sipas unionit, miratimi i amnistisë fiskale mund të rrezikojë arritjet në këtë drejtim.

“Në luftën kundër financimit të terrorizmit dhe kundër pastrimit te parasë, u arrit progres, por Shqipëria mbetet e listuar nga Task Forca e Veprimit Financiar dhe duhet të zbatojë elementet e mbetura të planit të veprimit të Task Forcës së Veprimit Financiar. Miratimi i një amnistie tatimore dhe penale kundër këshillave të BE-së dhe Moneyval mund të rrezikojnë progresin në këtë fushë.“

Sa i përket skemave për dhënien e nënshtetësisë së investitorëve të huaj, progres-raporti evidenton se procedura dhe vlerësimi i thelluar i individëve migratorë dhe i sigurisë rrezikon këtë procedurë, duke përfshirë një evazion të mundshëm të masave për të parandaluar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmin, si dhe anashkalimin e sanksioneve ndërkombëtare.

Gjithashtu dokumenti vëren se konflikti i brendshëm brenda partisë më të madhe opozitare ka ndikuar në jetën parlamentare.

Tv Klan