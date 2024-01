Projekt i ri për zhvillimin e turizmit në Divjakë

Shpërndaje







20:12 19/01/2024

Rama: Model i ri integrimi për zhvillimin e zonës

Nga Divjaka kryeministri Edi Rama deklaroi se po punohet në një projekt pilot cili do bëjë bashkë qeverinë, Bashkinë dhe komunitetin për të zhvilluar e bujqësisë, turizmit dhe ekonominë e zonave do të zbatohet projekti.

“Kemi një moment shumë të rëndësishëm, në përgjithësi, të rritjes së interesit për Shqipërinë, në aspektin turistik. Ne e kemi, prej kohësh, qëllimin që në plazhin e Divjakës, të kemi një zhvillim, por ama, një zhvillim model për nga aspekti i harmonizimit të nevojës për një infrastrukturë akomoduese me nevojën për të ruajtur ekuilibrin e plotë me natyrën, me parkun që është mbrapa e të tjerë e të tjerë”.

Gjatë bashkëbisedimit për projekte e reja në bashkinë Divjakë, kryebashkiaku Josif Gorrea zbuloi disa idetë dhe projektet e tij për zhvillimin e zonës.

Në mbështetje të projekteve të reja në bashkitë e vendit do të jetë në dispozicion edhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit, nëpërmjet të cilit do të lehtësojë dhe financimin e tyre.

Klan News