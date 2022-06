Projekt për parandalimin e drogës në shkolla

16:01 22/06/2022

Fenomeni i rrezikshëm bën bashkë Policinë e Shtetit, Bashkinë e Tiranës dhe instituticone të tjera

“Stop drogës, rini e shëndetshme” është projekti për ndërgjegjësimin dhe sensibilizimin e të rinjve për dëmet që iu shkaktohen nga konsumi i lëndëve narkotike, në shëndetin mendor, fizik dhe psikologjik. Ky projekt po aplikohet nga Bashkia e Tiranës, Policia e Shtetit dhe organizata jo qeveritare.

Zëvendës drejtori i Policisë së Shtetit, Albert Dervishaj, dha mbështetjen e bluve për nxënësit e shkollave, ndërsa u dha dhe këshilla si të denoncojnë raste të tilla.

“Ne mbështetim edukimin e fëmijëve, nxënësve dhe kushdo që kontibuin në këtë drejtim është i mirëpritur për të bashkëpunuar me Policinë e Shtetit”.

Edhe nënkryetarja e Bashkisë së Tiranës, Anisa Ruseti tha se pushteti vendor mbështet këtë nismë, por dhe të tjera që të rinjtë ndërmarrin.

“Nëse ka një gjë që është bërë mirë gjatë Tiranës – Kryeqyteti Europian i Rinisë, është pikërisht kjo: hapja e thirrjve për projekte pikërisht si ky që po bëjmë sot, ku të rinjtë vetë me ide dhe projekte, vijnë dhe tregojnë se çfarë duan ata të bëjnë”.

Ndërkohë eksperti i kriminalistikës, Ervin Karamuço solli si shembull një foto që djali i tij i kishte dërguar gjatë festës së maturës.

“Një foto që më erdhi nga djali im ndërkohë që ai festonte maturën dhe unë nga ora 1 e natës I shkruaj ‘ku je? Po kënaqesh? Si po kaloni?’ dhe më vjen kjo foto në celular. Është në një nga pabet më të mëdha të Tiranës ku më tha ‘jemi shumë mirë”.

Projekti do të zhvillohet nga Qershori deri në muajin Dhjetor, ku do të ketë trajnime dhe aktivitete sportive me moto “po sportit, jo drogës”, me qëllim përfshirjen e sa më shumë të rinjve.

