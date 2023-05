Projektet për qytetin/ Fisnik Qosja: Do bashkëpunoj me Kryeministrin për të mirën e Kavajës

Shpërndaje







23:13 17/05/2023

Fisnik Qosja, kryebashkiaku i zgjedhur i Kavajës nga radhët e koalicionit “Bashkë Fitojmë”, thotë se do të bashkëpunojë me Kryeministrin Rama për të realizuar projektet që ka ai për qytetin.

Në një intervistë për emisionin Opinion në Tv Klan, Qosja foli për disa projekte të cilat ai i ka prezantuar edhe në fushatë.

Blendi Fevziu: Do të bashkëpunoni me këdo për të mirën e qytetit tuaj, përfshi dhe Kryeministrin. Si e shihni këtë bashkëpunim?

Fisnik Qosja: E shoh këtë bashkëpunim për të mirën e qytetit, jo bashkëpunim politik por për të mirën e Kavajës që unë të bëj projektet siç i kam synim. Kam goxha projekte, i kam prezantuar dhe në fushatën time. Jemi një qytet i mrekullueshëm me njerëz të mrekullueshëm. Kavaja ka disa elementë. Kavaja sot s’ka stadium. Sot aty kullosin delet, është për turp. E kemi humbur lidhjen me pjesën tradicionale të qytetit. Vjen një turist në Golem por nuk e di se çfarë bëhet në Kavajë. Ne do bëjmë një hartë dixhitale. Unë kam menduar të bëj një muze që do quhet muzeu i 26 Marsit”, tha ndër të tjera Fisnik Qosja. /tvklan.al