Projekti i Lungomares në Durrës, Rama: Mendoj ta bëjmë një ndërhyrje në det me një shqiponjë

10:27 23/04/2022

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim në Durrës me kryetaren e Bashkisë Emiriana Sako dhe projektuesit e Lungomares në Plazhin e Durrësit.

Në lidhje me zhvillimin e këtij projekti, Rama është shprehur se synimi është që të vazhdojë puna pas mbarimit të këtij sezoni, pra në vjeshtë.

Edi Rama: Është bërë spektakolare e gjitha. Kjo ka potencialin e madh për t’u bërë siç duhet. Duhet të flitet me gjithë pronarët e hoteleve që të kuptojnë se kjo është vlerë e shtuar. Me mbarimin e këtij sezoni, të fillojë puna në vjeshtë. Të kemi mundësi që të kemi një plazh të bukur me rërë të bukur. Duhet bërë një projekt dhe për pjesën e godinave, duhet bërë edhe aty një diçka. Na duhet të përcaktojmë mirë gjithë vijimësinë. Duhet të fillojmë patjetër këtë vit.

Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama ka thënë gjithashtu se pjesë e projektit është dhe një ndërhyrje në det me një shqiponjë.

Edi Rama: Mendoj ta bëjmë një ndërhyrje në det me një shqiponjë në det që të jetë zonë turistike, e ndërtuar e re komplet dhe aty bashkia mund të nxjerrë dhe përfitime. Një shqiponjë do ta bëjmë në det që të duket. Duhet të ecim më tutje dhe të kemi kujdes me përdorimin e materialeve të drurit që të mos na degradohen./tvklan.al