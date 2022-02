Projekti për Portin e Durrësit, Berisha: Emaari u zhduk, kompani shqiptare offshore do investojnë 2 miliardë Euro

Shpërndaje







12:58 03/02/2022

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka denoncuar në Parlament se kompania Emaar Group që do të ndërtonte Portin e Durrësit është larguar.

Sipas Berishës, do të jenë disa kompani shqiptare offshore që do të investojnë 2 miliardë Euro. Ish-Kryeministri shton se pas tyre qëndron Kryeministri Edi Rama në bashkëpunim me Lulzim Bashën.

“E morët vesh se Emari u zhduk, por kanë dalë disa kompani shqiptare offshore me në krye kreun e Meduzës dhe në bashkëpunim të ngushtë me Lul bravën që do investojnë aty, do lajnë aty shuma përrallore, 2 miliardë Euro në 800 mijë metër katrorë. Afera e Portit të Durrësit është afera më e madhe korruptive në Europë dhe se kjo që po them sot këtu është vetëm njëri kapitull. Kapitulli tjetër është po kaq i zi dhe më i zi”, deklaroi ish-Kryeministri Sali Berisha. /tvklan.al