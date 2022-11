Projekti për Portin e Durrësit, Elira Kokona: 30% e vlerës nuk ndryshon asnjëherë, paratë e gatshme janë të garantuara

22:45 30/11/2022

Elira Kokona e Këshillit të Ministrave ka shpjeguar marrëveshjen e arritur mes Qeverisë Shqiptare dhe kompanisë së Alabbar që do të ndërtojë Portin e ri të Durrësit.

E ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, thotë se kompania e Alabbar ka zbatuar të gjitha ligjet që parashikon shteti shqiptar për investitorin strategjik.

“Entitet futen në një marrëdhënie me njëri-tjetrin, janë dy persona juridik. Subjektet juridike që do bëjë investimin nuk është Alabbar, do jetë personi juridik që do themelohet në vijim kompania e përbashkët midis shtetit shqiptar dhe kompanisë Eagle Hills. Kompania Eagle Hills e ka një person juridik i krijuar siç e kërkon ligji për investitorët juridik. Pas kësaj Eagle Hills ka një themelues, aksioner, është North Hill Real Estate është person juridik i krijuar në Emiratet e Bashkuara i deklaruar me aksione 100% të deklaruara në Emiratet e Bashkuara. Pronari i kompanisë që do bëjë investimin është 100% Alabbari”.

Sa i përket garantorit të investitorit, Kokona theksoi se kjo kompani është pjesë e kompanive të Alabbar dhe të gjithë likuiditetin e kapitalit.

“Garantuesi firmos në kontratë në cilësinë e garantorit. Ajo do garantojë në cilësinë e garantorit për të gjithë vlerën do realizohet investimi. Ka sjellë në Shqipëri informacione të vlerësuara nga grupi në të cilin konstatohet se investitori, në rastin konkret Nishmi, është pjesë e grupit Alabbar, e ka garantuar me dokumente të sakta dhe të plota për faktin se ka kapacitetin. Ka garantuar me likuiditetin e kapitalit të kompanisë. Nuk ka kompania që të garantojë me paratë e ngrira”.

Sipas saj, investimi në Portin e Durrësit garantohet përmes dy pikave, 30% të vlerës së investimit dhe parave të gatshme që janë në shumën 10%.

“Gjithë vlera e investimit nuk garantohet me kufizim të kapitalit, është garantuar me 3 tipologji. E para, 30% të vlerës që nuk e ndryshojnë asnjëherë, i bllokojnë vetëm për këtë. Marrin detyrimin të mos ndryshojnë kapitalin për secilën fazë. Elementi tjetër i rëndësishëm është paratë e gatshme. Zakonisht kur investimi kryhet subjekti është i detyruar të paguajë, të sjellë 10% të secilës fazë. Quhen para të gatshme dhe kalojnë në kapitalin e shoqërisë Eagle Hills”. /tvklan.al