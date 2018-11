Projekti për Unazën e Madhe, ARRSH jep detaje

Kreu i Autoritetit Rrugor Shqiptar, Afrim Qëndro ka dhënë detajet në lidhje me projektin e ri, që lidh zonën e Shkozës me sheshin “Shqiponja”.

Sipas Qëndros, në projekt do të përfshihen të gjithë elementët urbanë, përfshi ndriçimin, gjelbërimin, si dhe do të ketë korsi biçikletash. Kreu i ARRSH tha se në bashkëpunim me ALUIZNI-n dhe Inspektoratin e Ndërtimit, është bërë verifikimi i objekteve, të cilat preket nga ky projekt.

Nga 317 objekte në total, u shpreh Qëndro, 163 janë në proces legalizimi, të cilat do të skualifikohen nga ALUIZNI, ndërsa 123 objekte të tjera janë me vërtetime pronësie.

Ndërkohë nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, Arbjan Mazniku u shpreh se të gjithë ato familje që do të preken nga projekti dhe janë në proces legalizimi do të përfitojnë nga bonusi i qirasë, si dhe do të kompensohen./tvklan.al