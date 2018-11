Projekti për Unazën e Re/ Basha: Qeveria ka shkelur ligjin

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ishte i ftuar në Forumin Kombëtar “Studentët për Qeverisjen e mirë” ku foli për programin e opozitës për arsimin dhe punësimin e të rinjve. Basha tha se qeveria e demokratëve do të dyfishojë fondet për arsimin e lartë, do të bëhet një ligj i ri për tarifa të ulëta dhe do të investohet në stazhe pune për 10 mijë të rinj në vit.

Kryetari i PD foli edhe për keqqeverisjen duke marrë si shembull projektin e Unazës së Re, ku po shpenzohen 40 milionë euro pa asnjë transparencë, pa u pyetur qytetarët dhe për më tepër duke u shëbur banesat pa i bëshpërblyer afër 1 mijë familjeve.

“Shqipëria është vend i vogël dhe nëse të ardhurat publike dhe pushteti grumbullohen në një grusht njerëzisht, atëherë nuk mbetet asgjë për të tjetër. Tani kanë bërë një projekt prej 40 milionë eurosh që mbi atë rrugë egzistueste të ndërojnë një tjetër dhe më shumë korsi dhe duan të prishin 317 banesa ku jetojnë afro 1 mijë familje pa i dëmshpërblyer. Projekti është bërë pa transparencë dhe pa konsultim dhe me një tender korruptiv pa asnjë garë. Le të marrim 3 parimet kryesore për gjithëpërfshirje. i pyeti njeri banorët?! Asnjë nuk u pyet. Pyeti njeri inxhinjerët apo shoqërinë civile për nevojën për një rrugë kaq të gjerë në mes të qytetit?! Jo asnjë. A mori njeri mendimin e komunitetit se çfarë do të thotë kjo tek siguria rrugore, tek ambjenti apo ndotja?! Jo, nuk ka gjithëpërfshirje.Vijmë tek e dyta, sundimi i ligjit. Është shkelur me të dyja këmbët. Jo nga ndonjë bandit por është shkelur nga vetë shteti. Është shkelur ligji sepse shpronësimi i banorëve është i garantuar me ligj, tha Basha./tvklan.al