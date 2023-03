Prokurorët amerikanë hetojnë kolapsin e Silicon Valley Bank

12:35 15/03/2023

Rezerva Federale po përballet me kritika se nuk kishte vepruar pasi banka ishte në rrezik të lartë të kolapsit

Nisin hetimet pas kolapsit të Silicon Valley Bank. Rregullatorët po përpiqen të frenojnë pasojat e një krize të ngjashme me atë të vitin 2008. Departamenti Amerikan i Drejtësisë është duke hetuar falimentimin e papritur të bankës, e cila u mbyll të premten e javës së kaluar. Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim ka nisur gjithashtu një hetim paralel, sipas Wall Street Journal. Hetimi është në fazat e hershme dhe mund të mos rezultojë në akuza për keqbërje ndaj personave.

Nga ana tjetër, edhe Rezerva Federale po përballet me kritika për mungesën e atyre që vëzhguesit thonë se ishin shenja të qarta se banka Silicon Valley ishte në rrezik të lartë të kolapsit në historinë amerikane. Kritikët tregojnë për shumë shenja të qarta që karakterizonin bankën, duke përfshirë rritjen e saj të shpejtë që nga pandemia, nivelin jashtëzakonisht të lartë të depozitave të pasiguruara dhe investimet e saj të shumta në obligacionet afatgjata të qeverisë dhe letrat me vlerë, të cilat ranë në vlerë ndërsa normat e interesit u rritën.

Ekspertët shprehen se është e pashpjegueshme se si mbikëqyrësit e Rezervës Federale nuk mund ta shihnin këtë kërcënim për sigurinë dhe qëndrueshmërinë e bankave dhe për stabilitetin financiar. Dështimi i bankës Silicon Valley, së bashku me bankën Signature me bazë në Nju Jork, e cila dështoi gjatë fundjavës, po komplikojnë vendimet e ardhshme të Rezervës Federale rreth asaj se sa do të rrisë normën e saj të interesit në luftën kundër inflacionit.

Shumë ekonomistë thonë se banka qendrore ka të ngjarë të rrisë normat e interesit me një gjysmë pikë javën e ardhshme, gjë që do të përbënte një hap në luftën e saj të inflacionit. Me kolapsin e dy bankave të mëdha duke nxitur ankthin për bankat e tjera. Sipas ekspertëve asetet e Silicon Valley u katërfishuan në pesë vjet në 209 miliardë dollarë, duke e bërë atë bankën e 16-të më të madhe në vend. Dështimet e bankave ka të ngjarë të sjellin një rishikim të ardhshëm të rregullave të Rezervës Federale që përcaktojnë se sa para duhet të mbajnë bankat e mëdha në rezervë.

