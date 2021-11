Prokurori “fle mbi dosje”, zvarritet gjyqi për vrasësin e gruas dhe kunatës

21:17 25/11/2021

Emisioni Stop në Tv Klan ka vijuar me denoncimet e dosjeve që ka në dorë drejtuesi i Prokurorisë së Gjirokastrës, Julian Çafka.

Stop publikon të tjera çështje që zvarriten nga ky prokuror, i cili zvarrit hetimet për dosje të ndryshme, minimalisht 5 vjet.

Janë të shumtë qytetarët që kanë probleme serioze për shkak të lënies pas dore të dosjeve nga prokurori Julian Çafka.

Në 2 Janar 2019, 34-vjeçari Gazment Muça, në gjendje të dehur, vrau me thikë gruan 31 vjeçe dhe kunatën 18 vjeçe, pas një debati banal ku bashkëshortja po i kërkonte të shkonte tek prindërit e saj.

E gjithë tragjedia ndodhi në sy të dy fëmijëve të vegjël. Gjyqi për këtë çështje vetëm shtyhet, dhe pas 5 shtyrjeve, seanca e radhës është caktuar në 2 Dhjetor.

Në “ Stop” ka mbërritur një tjetër denoncim nga pronari i një automjeti. Klaudio Karagjozi thotë se makina e tij mbahet e sekuestruar prej më shumë se 1 viti pa asnjë shpjegim. Sërish prokuror i kësaj çështje është Julian Çafka.

Klaudio Karagjozi: Më datë 8 Shkurt 2020 më ka ndaluar policia më kanë mbajtur 12 orë brenda. Atë ditë jam shoqëruar me gjithë makinën në komisariat, dhe makinë ma kanë marrë. Nuk e di arsyen më kanë dhënë thjesht një procesverbal. Nuk kam marrë asnjë përgjigje qoftë nga prokuroria qoftë nga policia. Makina ka qenë me të gjithë dokumentacionin e rregullt. Unë kam qenë me rrip, me drita me të gjitha. Kërkoj një shpjegim përse makina ime vazhdon të qëndrojë brenda.

Prokurori nuk ka nxjerrë një urdhër zhbllokimi për këtë automjet. Për denoncuesin kjo makinë është e nevojshme pasi dërgojnë të ëmën në Tiranë për kimioterapi.

Pas “bëmave” të Julian Cafkës, u soll në vëmendje një tjetër rast i transmetuar në 8 Mars 2021. Bëhet fjalë për Rahman Bocin, i cili denoncon se prokurori Julian Çafka ka mbajtur 5 vjet një çështje të tij.

Rahman Boci: Unë kam blerë me një shokun tim një pronë të rregullt, me karta identiteti, shkuam te noteri, ramë në ujdi me pronarin. Bëmë veprimet noteriale dhe ikëm. Një mbesë e tyre bashkë me një motrën e tyre trashgëtimtare, na krijuan veprime subjektive, jo me mua por dhe me ca blerësa të tjerë që u bëri shantazh. Në Prill 2018 kanë çuar çështjen në prokurori që e denoncuan. Këtë e mori Prokuroi Julian Çafka. 500,000 Euro ka kërkuar një prokuror për një çështje të tyre. /tvklan.al