Prokurori kërkon dënimin e Fatjon Muratit

20:16 11/06/2023

32-vjeçari mori pafajësi për çështjen e arsenalit të armëve

Fatjon Murati nuk i ka mbyllur hesapet me drejtësinë. Prokuroria e Tiranës do të ankimojë vendimin e gjykatës që i dha pafajësin për arsenalin e armëve që u sekuestrua më 13 Korrik të 2022, në shtëpitë e Kristian Gjinit. Prokuroria kërkon dënimin e Muratit me 3 vite burg.

Burime nga prokuroria kanë konfirmuar për Klan News se janë në pritje të zbardhjes së vendimit të gjykatës, që t’i drejtohen Apelit me Juridiksion të Përgjithshëm.

Hetuesit kërkojnë që ai të shpallet fajtor pasi gjurma e tij e gishtit ishte në një nga kutitë e armëve që u gjet në banesën e Gjinit. Murati ka pretenduar se ka pasur në përdorim makinën e Gjinit dhe se në bagazhin e kësaj makine ka qenë edhe një kuti të cilën e ka prekur, por që nuk e dinte çfarë kishte brenda.

Fatjon Murati është pronari i lokalit në “Don Bosko”, ku u qëllua me breshëri automatike në 12 Mars të këtij viti. Ngjarje nga e cila mbeti viktimë banakierja e lokalit Mimoza Paja dhe u plagosën gjashtë persona të tjerë, mes të cilëve një e mitur.

Dyshimet e hetuesve janë se Murati ishte shënjestër e atentatit.

Fatjon Murati u arretua në 4 Tetor të 2022, pasi u gjet në një makinë te blinduar së bashku me Indrit Doklen dhe Gentian Reçin. Dy miqtë e tij u liruan ndërsa ai u vu në pranga. Murati u hetua nën masën e sigurimit arrest në shtëpi, por pas atentati të 12 Marsit në lokalin e tij u zbulua se ai ka thyer vendimin e gjykatës.

Hetuesit kanë dyshime se atentati ka lidhje me masakrën e Fushë-Krujës më 17 Korrik, ku humbën jetën Brilant Martinaj, Diklen Vata dhe Besmir Hoxha. Fatjon Murati ka qenë ndër personat e dyshuar dhe është pyetur për këtë çështje.

