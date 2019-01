Prokuroria mbyll hetimet për grupin “Habilaj”

Prokuroria e Krimeve të Rënda ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjykatë dosjen për grupin kriminal “Habilaj”. Organi i akuzës dërgon për gjykim 9 të pandehur; Moisi Habilaj, Florjan Habilaj, Armando Koçerri, Fatmir Minaj, Nezar Seiti, Sabaudin Çela, Tigrens Mezuraj, Maridjan Sulaj dhe Armando Sulaj. Ata akuzohen për “Trafik të narkotikëve”, “Grup të strukturuar kriminal” dhe “Kryerje veprash në formën e grupit të strukturuar kriminal”.

Ndërkaq Prokuroria ka nisur dy letërporosi të reja në Mal të Zi dhe Itali për ish-Ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri.

Prokurorët do të kërkojnë materiale të dosjes hetimore në Katania, si dhe do të verifikojnë një udhëtim të familjarëve të Tahirit në vitin 2014. Mësohet se dy dite më parë prokurorët Dritan Prençi dhe Vladimir Mara kanë udhëtuar drejt Italisë për të bërë verifikime lidhur me këtë dosje.

Afati i shtuar 3 muaj për hetimin e ish-ministrit të Brendshëm përfundon në 19 Janar. Por burime nga grupi hetimor thanë se nuk ka gjasa që hetimi të përfundojë deri në këtë datë, ndaj sërish do t’i kërkohet gjykatës shtyrje afati. /abcnews.al