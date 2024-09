Pronarët e Romës, kanë thyer heshtjen për herë të parë, pas shkarkimit të trajnerit Daniele De Rossi, që solli edhe protestat e tifozvëe.

Në një reagim të bërë në faqen e klubit, pronarët Dan dhe Ryan Friedkin, thonë se klubi ka nisur një projekt, për të ngjitur skuadrën në krye të futbollit evropian.

Sipas tyre, vendimi për shkarkimin e trajnerit Daniele De Rossi, ishte shumë i vështirë, por ndodhi sepse synohet trofe për këtë sezon.

“Futbolli është admiruar në mbarë botën si lojë e bukur. Çdo ndeshje është e mbushur me pasion dhe paparashikueshmëri dhe kjo është arsyeja pse ne e duam atë.

Por përtej rezultateve në fushë, përgjegjësia jonë si pronarë klubesh është të marrim vendime të mëdha që ne besojmë se janë në interesin më të mirë të klubit edhe kur ato janë shumë të vështira për t’u marrë.

Nënshkrimet e merkatos këtë verë shënuan fillimin e një projekti strategjik shumë-vjeçar të krijuar për të rikthyer Romën në krye të futbollit europian. Si pjesë e këtij vizioni, ndërtimi i një stadiumi të ri, i cili do të nderojë historinë e thellë të klubit, është duke u zhvilluar mirë.

Ne kemi respektin maksimal për Daniele De Rossi-n dhe besojmë se ai do të ketë një karrierë të shkëlqyer si trajner. Ndoshta një ditë do të rikthehet përsëri në Romë. Vendimi për t’u ndarë me të ishte tepër i vështirë, por e morëm me besimin se na jep mundësinë më të mirë për të konkurruar për trofe këtë sezon.

Ne mbetemi investitorë aktivë në industrinë e sportit. Ne e duam lojën e bukur. Shtimi i Evertonit në portofolin tonë nuk e ndryshon fokusin tonë te Roma. Simbioza e shumë klubeve vetëm do t’i ndihmojë Romës. Çdo klub në portofolin tonë funksionon në mënyrë të pavarur dhe Roma mbetet në qendër të ambicieve tona të futbollit. Jini të sigurt, angazhimi ynë i kohës, burimeve dhe energjisë ndaj Romës nuk do të pakësohet. Qëllimi ynë është i qartë, të shohim Romën të konkurrojë vazhdimisht në nivelet më të larta të futbollit evropian.

Për tifozët tanë të jashtëzakonshëm, ne e pranojmë përgjegjësinë e madhe që mbajmë në drejtimin e këtij klubi historik. Besnikëria juaj e palëkundur na motivon ndërsa ne vazhdojmë të ndërtojmë për të ardhmen. Ne i vlerësojmë zërat tuaj dhe duam që ju ta dini se ju dëgjojmë. Ju jeni shpirti i këtij klubi dhe ne jemi të vendosur t’ju bëjmë krenarë.”, thuhet në reagim.

Roma i besoi drejtimin e skuadrës trajnerit Ivan Juriç, me të cilin erdhi edhe fitorja e parë në kampionat, ndaj skuadrës Udinese-s, me rezultatin 3-0. /tvklan.al