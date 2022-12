Pronarët kërkonin qenin, e gjejnë në duart e Eranda Libohovës në “Rudina”

Shpërndaje







17:28 09/12/2022

Në puntatën e 11 Prillit të programit “Rudina” në Tv Klan, në Ditën Ndërkombëtare të Kafshëve, Eranda Libohova ndau historinë e saj të veçantë me qenushin Uiski. Këngëtarja tregoi se e kishte gjetur qenushin përpara derës së shtëpisë, të gjakosur dhe thuajse të gangrenizuar, por me përkujdesjen e saj, shëndeti i tij u përmirësua.

Sot, ajo ndan pjesën tjetër të historisë e cila ka ndodhur vetëm një ditë pas transmetimit të emisionit. Familja e Uiskit ka kontaktuar Erandën duke i thënë se në fakt qenushi, emri i të cilit është Roksi, iu kishte humbur.

Eranda Libohova: Të nesërmen më vjen një mesazh në Instagram më shkruan një vajzë dhe më thotë “Eranda, ai qeni që ke dalë në televizor që të kemi parë te ‘Rudina’ është qeni i familjes sonë”. Ne nuk e kemi braktisur, ai na ka ikur. Dhe unë u gëzova me thënë të drejtën se thashë gjeti familjen, dhe i thashë e doni?, “po”. Të nesërmen erdhën familjarët, e morën Roksin. Me thënë të drejtën, ai i njohu sigurisht sepse ai kishte jetuar një vit me ta.

Rudina Magjistari: Ndërkohë me ty sa kohë kishte bërë?

Eranda Libohova: Gati një vit dhe me mua. Në Prill ka ndodhur, unë e kam gjetur në verë, mund të ketë qenë Korrik. Dhe jua dhashë. Për fat të mirë, jemi komshinj, nuk jemi larg. Ai qen është larguar vërtet, ka humbur rrugën dhe e kanë kafshuar qentë e zonës pastaj dhe ka pësuar ato që i dimë. Dhe…ma morën, ma morën… ia dhashë më saktë, më doli kështu si padashje se më thanë me thënë të drejtën, në momentin që ata e takuan për herë të parë, më thanë “Eranda e do, do ta mbash?” dhe unë duke qenë se mendova se duke qenë familja e parë, ai ishte shumë i lumtur me ata, i thashë jo, mund ta mbani me shumë dëshirë vërtet se ata kanë një qen tjetër, Lordi, ishte vëllai, ata kanë dy qen njësoj si Uiski.

E morën dhe unë vazhdimisht flisja në telefon, nuk ka kaluar shumë që e kam marrë. Pas një jave unë shkova e pashë dhe është një moment që unë kam shkuar e kam takuar për herë të parë dhe ai kishte një gëzim që më fluturoi mbi kokë, kështu si sustë kërcente, poshtë-lart nga gëzimi./tvklan.al