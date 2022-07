RMV, votohet të enjten ‘propozimi francez’

20:45 12/07/2022

Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen do t’u drejtohet deputetëve para votimit

Kuvendi i Maqedonisë së Veriut ka caktuar që të enjten, më 14 Korrik, të zhvillojë seancën për miratimin e të ashtuquajturit propozim francez për zgjidhjen e mosmarrëveshjes me Bullgarinë, proces që do t’i hapë rrugën nisjes zyrtare të bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Europian.

Shërbimet e Kuvendit kanë njoftuar se deputetëve do t’iu drejtohet me një fjalim presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen.

Qeveria maqedonase, dorëzoi në Kuvend të gjithë dokumentacionin që lidhet me propozimin e Francës për kornizën e negociatave.Qeveria gjithashtu publikoi tre dokumentet nga korniza e negociatave, por jo protokollin dypalësh midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, që kërkohet nga opozita.

Protokolli, siç bëhet e ditur, do të nënshkruhet në Sofje pas miratimit të propozimit në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut.

Burime diplomatike thonë se nëse propozimi francez pranohet, në fillim të javës së ardhshme do të thirret konferenca e parë ndërqeveritare mes Maqedonisë dhe BE-së dhe gjithashtu paralel BE-ja do të fillojë negociatat me Shqipërinë.

Megjithatë, hapja e kapitujve do të fillojë vetëm pasi Maqedonia e Veriut të ndryshojë Kushtetutën për të përfshirë bullgarët në preambul, siç parashikohet me propozimin për zgjidhjen e kontestit.

Për të siguruar një shumicë prej dy të tretash për ndryshimin e Kushtetutës, nevojitet edhe përkrahja e disa deputetëve të VMRO-DPMNE-së, por kryetari i kësaj partie opozitare, Hristijan Mickoski, tha se nuk do të mbështesë ndryshimin e Kushtetutës.

Propozimi francez përbëhet nga shtatë pika. Pjesa që ka nxitur më së shumti debat është çështja e gjuhës dhe e kaluara historike, e cila është pjesë e Marrëveshjes për fqinjësi të mirë me Bullgarinë dhe si e tillë, kjo marrëveshje është e përfshirë dhe në propozimin francez.

Opozita akuzon Qeverinë se pranimi i propozimit do të “bullgarizojë” maqedonasit, por Qeveria ka siguruar opinionin se gjuha dhe identiteti nuk rrezikohen.

