Propozimi për Lleshajn sërish në Presidencë

Kryeministri Rama do të çojë në zyrën e Presidentit sërish emrin e Sandër Lleshajt për ta dekretuar si Ministër të Brendshëm.

Ai është shprehur se nuk do tërhiqet nga beteja me kreun e shtetit dhe se kjo lëvizje vjen në përfundim të afatit 7 ditor pas refuzimit të Metës për të mos dekretuar Sandër Lleshajn.

Sipas tij propozimi që do t’i çohet Presidentit do të shoqërohet më një letër dhe një relacion të mirë sqaruar dhe me referenca ligjore ta qarta. “Do i japim mundësinë Presidentit që të futet në binarët e Kushtetutës dhe që ky precedent të mos krijohet më”- ka theksuar krryeministri.

Tv Klan