Propozimi i Ramës: Të kemi një abetare të gjuhës shqipe në Shqipëri e Kosovë

10:30 26/11/2021

Në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive, Shqipëri-Kosovë që po mbahet këtë të premte në Elbasan, Kryeministri Edi Rama propozoi krijimin e një abetareje të unifikuar për Shqipërinë dhe Kosovën.

“Ne kemi dakordësuar në qeveri në mbledhjen e fundit që të punojmë që në vitin e ardhshëm që është dhe jubilar për pavarësinë e vendit tonë, të kemi gati Abetaren e unifikuar. Abetarja është një libër themelor për këdo që hyn në rrugën e arsimit dhe prej shumë vitesh tanimë është një libër i cili, bazuar edhe në ligjin e arsimit që ne kemi, njësoj si librat e tjerë është trajtuar si një tekst me shumë alternativa. Ajo që ne kemi dakordësuar është që të kemi vetëm 1 Abetare.

…Me shumë kënaqësi dua që ta ndajmë së bashku këtë objektiv, në mënyrë që nëse biem dakord sot, të kemi një abetare të gjuhës shqipe në Shqipëri në Kosovë, dhe pastaj së bashku këtë abetare unike të gjuhës shqipe ta kemi në të gjithë trojet apo në të gjithë hapësirat ku fëmijët mësojnë të lexojnë dhe të shkuajnë në gjuhën shqipe. Do na duhet një punë cilësore për të bërë, si të thuash një libër të shenjtë laik të gjithë shqiptarëve, që të mbetet edhe si objekt i çmuar në të gjitha bibliotekat e atyre që fillimisht si fëmijë e marrin Abetaren për të mësuar e më pas e kanë si kujtim nga viti i parë i shkollës. Që do të thotë të krijojmë në libër që të jetë edhe nga pikëpamja e obujektit ë veçantë dhe me një vlerë të caktuar”./tvklan.al