Protagonistët e Love Story në testim, sa e njohin njëri-tjetrin?

18:13 29/12/2021

“Mjaft, mësohu të kesh respekt për mua”, revoltohet Xhoni ndaj Kristit

Në puntatën e transmetuar ditën e sotme të “Talk Love Story” në Tv Klan ka pasur një përplasje mes Xhonit dhe Kristit, pasi ky i fundit mori fjalën kur ishte radha e fronistit tjetër. I pyetur se a mund t’i japë një mundësi Xhenit, Xhoni është shprehur se për momentin është përqendruar në një vajzë tjetër, por nuk i dihet të ardhmes.

Eni Shehu: Me Xhenin sheh që mund të ketë diçka sepse ajo në këtë pikë thotë se nëse Kristi do të vazhdojë të sillet kështu, unë s’do të kem interes dhe do të jem e hapur ndaj Xhonit.

Kristi: Xhoni në fakt…

Xhoni: Jo, jo! Mjaft o burrë! Mjaft! Mësohu të kesh respekt ndaj meje. O vëlla të dua fort, por ti nuk do të përgjigjesh për mua.

Gentian Zenelaj: Je i interesuar për vajzën?

Xhoni: Tani, për momentin nuk jam. Aktualisht jam i fiksuar me një vajzë, jam një njeri i hapur. Më duket se po bën një lojë Xheni dhe për këtë arsye po pres.

Shpërthen Rei ndaj Algertit: Po flet budallalliqe vëlla!

Në diskutimin për takimin e Metit dhe Deas, u përfshinë ditën e sotme në “Talk Love Story” edhe Algerti së bashku me Rein, të cilët patën një përplasje mes tyre. Dea është ndjerë e bezdisur nga komentet e tyre duke thënë që sipas saj ky nuk ishte fare diskutimi.

Algerti: Rei të lutem mbaj vendin e fundit vëlla dhe rri atje se je mirë!

Rei: Ti po fluturon vëlla, je akoma në ajër.

Algerti: Unë isha i vetmi djalë që ju të gjithë e keni sulmuar Dean, jo shkoi me atë, jo u puth.

Rei: Me fal, po çfarë mbështetje? Që e kapi Kristi me zor?! Po flet budallalliqe vëlla!

Dea: Nuk ishte fare ky diskutimi. A mund ta mbyllim? Po bëhet një diskutim pa lidhje!

Xhoni kërkon falje publikisht: Më vjen keq se dola jashtë vetes

Në puntatën e transmetuar ditën e sotme në “Talk Love Story” në Tv Klan, Xhoni ka kërkuar falje publikisht pasi në një moment të caktuar u revoltua dhe ngriti tonin e zërit. Fronisti tregoi se e kërkon këtë falje sepse publiku nuk ndez televizorin për ta dëgjuar atë duke bërtitur.

Xhoni: Dua të kërkoj falje sepse unë nuk jam një njeri që kërkoj falje, por bërtita me të madhe dhe nuk bën. Më vjen pak keq sepse dola jashtë vetes, por jam nxehur jashtë mase me Kristin, nuk kam se çfarë të bëj dhe ku t’i çoj këto nervat.

Eni Shehu: Dhe nuk je i vetmi!

Xhoni: Kërkoj ndjesë sepse ju nuk e hapni televizorin për të dëgjuar Xhoni Pojanin duke bërtitur dhe më vjen shumë keq dhe ishalla herës tjetër do e kthej në humor.