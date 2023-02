Protesta, Berisha: Policia të mbajë qëndrim korrekt. Çdo protestues i lënduar do konsiderohet i persekutuar politik

12:37 10/02/2023

Teksa theksoi se protestat e opozitës do të vijojnë deri në triumf, Sali Berisha kërkoi nga policia që ditën e nesërme të mbajë qëndrim korrekt. Kryedemokrati paralajmëroi se çdo protestues i lënduar do të quhet i persekutuar politik. Në paralajmërim e kishte edhe për Shërbimin Informativ Kombëtar.

“Në protestën e nesërme, paralajmëroj policinë të mbajë qëndrimin më korrekt. Çdo protestues i lënduar, do të konsiderohet i persekutuar politik dhe persekutori i tij do të përgjigjet edhe pas 30 vitesh. Paralajmëroj policinë, punonjësit e SHISH, të kenë shumë kujdes, madje të mos futen fare në turmë”.

Akuzat në drejtim të kryeministrit nuk i kurseu as për atë që sipas tij po ndodh në SHISH.

“Sepse në SHISH po ndodh, edhe ai do të ketë ‘name and shame’, ai po shkatërron institucionin. Ky këshilltari i Edi Ramës që shkon aty, po shpërbën institucionin. Në këtë institucion, ndërsa departamentet më kryesore janë antiterrori dhe antidroga. E vërteta është se që nga vitit 1998, kur në oborrin e këtij institucioni u kap automjeti me 28 kg heroinë, nga antidroga e policisë, të dhëna të tjera pas largimit të Fatos Klosit, që ky institucion të ketë lidhje me drogën, unë nuk ka dëgjuar. Por ky zotëria që është në SHISH, një nga aktet e para ka shpërbërë njësinë antidrogë dhe ka transferuar oficerin kryesor të antiterrorit në konflikt të hapur interesi. Bashkëshortja e tij ka pasur kushëririn e parë, ushtar të Al Bagadatit, gjë për të cilën bashkëshortja dhe ky nuk mund them se ka një përgjegjësi, se ai nuk ka marrë mendimin e tyre”.

“Por problemi është se njeriu që ka hetuar këtë dhe me sukses, se duhet të dini se në ndjekjen e grupit të atyre që shkuan të luftojnë për ISIS, në çmontimin e tyre Shërbimi Informativ ka meritë të padiskutueshme. Ky tani, e merr dhe e transferon këtë oficer në një rreth. Pra e le këtë në mëshirë të fatit. Dhe ky është një akt hakmarrës. Merr dhe terrorizon 2-3 oficere punonjëse që kishin klikuar dhe interesuar se kush është vjehrri i tij, pasi kanë marrë vesh historinë e kushëririt të parë të të shoqes. Dhe ky është tërbuar, se pse keni klikuar, pse keni bërë kërkim ju për vjehrrin tim. E merrni vesh se çfarë shefi ka dërguar. U bën mbledhje oficerëve, përdor dhe fjalë vulgare ndaj atyre zonjave. Ky po e shndërron në një repart SHISH. Është jashtëzakonisht e dëmshme sepse është institucion shumë i rëndësishëm për sigurinë kombëtare dhe të gjithë rëndësinë e ka në saj të bashkëpunimit që e ka me vende partnere. Terrorizmi nuk është një gjë fiktive, por është kërcënim serioz madhor, për paqen, stabilitetin, rendin e vendeve të lira. Ky tani i shpërbën ata, një njeri që nuk ka punuar një ditë. Rama e largoi Bendon, i cili ishte njeri profesionistë. Ai ra në gjurmë të McGonigal dhe natyrisht bëri detyrën e vet. Atij i jap një paralajmërim të fortë, që po vazhdove të shkelësh ligjin, do të kesh probleme shumë serioze me opozitën“, tha Berisha.

Ai po ashtu shtoi se “opozita kërkon që Shërbimi Informativ Kombëtar të qëndrojë tërësisht siç përcakton ligji, përndryshe i çojmë protestat edhe atje, nuk përtojmë.Tani kemi të bëjmë me institucione të inkriminuara”.

Berisha: Do të fillojmë praktikën “name and shame”. Protestat do të vijojnë deri në triumf

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, zhvilloi konferencën e përjavshme me gazetarët. Kryedemokrati u shpreh se të gjitha variantet janë të mundshme pasi u pyet nëse protestën e 11 Shkurtit do ta udhëheqë PD-ja apo do të udhëhiqet.

Sipas Berishës, tubimi i së shtunës është sipari i një revolucioni dhe do të vijojë deri në triumf. Po ashtu, ai u shpreh se në të ardhmen përveç protestave të tjera do të nisë edhe ajo që e quajti praktika “name and shame”.

Pyetje: Në protestën që do të zhvillohet ditën e nesërme, do të udhëhiqeni apo do ta udhëhiqni protestën?

Sali Berisha: Të gjitha variantet janë të mundshme. Është e hapur. Është sipari i një revolucioni që fillon me protestën e nesërme dhe vazhdon deri në triumf. Do të ketë protesta të fuqishme si e nesërmja, do të ketë protesta të vogla. Do të ketë veprimtari ndaj atij kontigjenti që ne e quajmë “name and shame”, emëroje dhe turpëroje. Se ju e shihni. Këta hajdutë që banojnë midis qytetarëve, këta të paktën një tabelë tek shtëpia do u vihet këtyre, në mure… atyre të cilët SKAP-i i partisë i mbron. Të banosh afër një krimineli elektoral dhe të mos ua vesh etiketën kriminel elektoral pse e mbron SKAP bëhesh bashkëfajtor. Tani do ketë betejë të përgjithshme. Natyrisht kurrë nuk do të etikohet njeri i ndershëm dhe i paimplikuar pavarësisht bindjeve politike, por këta si Erion Veliaj, si puna e kësaj që dihen drejtoresha famoze e AKSHI-t që ka shpenzuar për mbrojtjen kibernetike 200 milionë euro false. 200 milionë Euro tendera sekrete. Ministrat… A e morët vesh historinë e fundit Rama-Balluku? Shpallet tenderi për pistat e garave të makinave në Krastë të Elbasanit. Shpallet sot, krijohet, ndiqen procedurat ligjore siç janë, pas 3 ditësh Edi Rama shpall konkursin, veten kryetar të jurisë, shpall fituesin. 4 kompani botërore duke punuar, duke punuar, duke paraqitur ofertat, paraqitur çdo gjë. Dhe e zeron këtë, thotë këtë e garë e fitoi… Tenderi do edhe 5 javë për t’u mbyllur, por shpall fituesin 3 ditë pas shpalljes së tenderit. Këta kanë humbur çdo lloj sensi. Në këtë rast do fillojë praktika “name and shame”. Emëroje dhe turpëroje. Emërimi ëhtë vetëm një. Hajdut, ke vjedhur. Ta dinë qytetarët që po kalojnë pranë një banese ku ka një hajdut të madh.

Berisha: Protesta e nesërme po pritet me interes të madh në SHBA dhe BE

Të jashtëzakonshme e ka cilësuar kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha protestën që pritet të mbahet nesër para Kryeministrisë.

Në konferencë për mediat, Berisha theksoi se interes të madh për këtë protestë ka pasur si në Shqipëri, ashtu dhe në SHBA dhe vendet e Europës.

“Protesta e nesërme ka një impakt të jashtzakonshëm te qytetarët shqiptarë dhe pritet me një interes të madh në mbarë botën. Në gjithë memorien time kjo është protesta që ka zgjuar interesin më të gjallë jo vetëm në Shqipëri ku në rrugica, kafene e restorante nuk flitet për tjetër gjë por interes të madh në mbarë botën, veçanërisht në SHBA dhe vendet e Europës.

Është një protestë në të cilën shqiptarët i përgjigjen flakë për flakë njëri prej skandaleve më të mëdha të kohërave, reagojnë për largimin e kryeministrit i cili për karrigen e tij nuk ngurroi të përdorë si vrasës me pagesë ish-agjentin. Përmasat e aferës e shumëfishojnë çdo ditë interesin për protestë sikundër theksoj se Edi Rama është i pashpresë, ai ka fshehur krimin para drejtësisë shqiptare dhe asaj të Shteteve të Bashkuara. Ai është nën hetim të thellë, shterrues për të gjithë veprimtarinë e tij kriminale ndaj vendit partner”, tha Berisha.

Berisha: Rama angazhoi McGonigal për të hetuar atentatin gjoja ndaj Tom Doshit, dërgoi ministren në Vjenë

Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hedhur sot akuza të tjera ndaj Kryeministrit Edi Rama sa i takon çështjes “McGonigal”.

Në konferencë me gazetarët, Berisha tha se Rama angazhoi ish-agjentin e FBI-së për hetimin që sipas tij donte të kryente qeveria për atentatin ndaj Tom Doshit në 2017-ën. Berisha u shpreh se Rama dërgoi ish-ministren e atërhershme të Drejtësisë Etilda Gjonaj të shkonte në Vjenë për takimin me McGonigal.

“Tani dimension tjetër i aferës McGonigal, ky mashtrues ordiner, ky mashtrues amoral që u tha shqiptarëve se, sa e kam pritur një herë në zyrë dhe më dërgoi një sms dhe ishte një shoqërues me të, ky së pari e ka angazhuar këtë për Tom Doshin dhe Vangjush Dakon. Ka angazhuar ministrat e tij dhe së bashku me Tom Doshin, ose Vangjush Dakon, por Toma ka qenë në Vjenë, ai kundër dëshirës së saj, ka urdhëruar dhe ka nisur Etilda Gjonin, ministre të Drejtësisë. E sigurtë, në një aktivitet kryekëput në shkelje të vendit dhe ligjeve të SHBA.

Etilda Gjoni nuk është as hetuese, as prokurore, as gjykatëse. Ajo nuk kishte asnjë motiv që të nisej, sepse Toma paguante 5 milionë euro për hetim, McGonigalit, për të hetuar gjoja atentatin që gjoja i kishin organizuar. Pra hetimi në Vjenë, nuk u organizua nga Toma, por u organizua nga qeveria për Tomën, me qëllimin që njeriun që kishte zgjedhur për president, ta akuzonte për vrasës. E keni parasysh se çfarë i thoshte Durim Bami, Tomës, që më ka thirrur Ilir Meta dhe më ka bërë këto e këto.

Pra edhe në këtë aspekt, Edi Rama ka kryer një krim të shëmtuar. Nuk ka dashur të shkojë ministrja, të jemi të hapur këtu. Përkundrazi i ka bërë të qartë që kjo nuk është detyra e ministrit. Të dërgojmë prokurorë, por Edi Rama ka dërguar ministren. A ka marrë pjesë në pyetje ministrja, a ka marrë pjesë në proces, kjo është histori e turpshme, ky është shteti i bandave, i banditëve”-tha Berisha.

Berisha: McGonigal, Veliaj e ministra kanë bërë orgjira në night-clube, janë me foto

Në konferencën e sotme me gazetarët, kryedemokrati Sali Berisha ka folur edhe për arrestimin e ish-agjentit të FBI Charles McGonigal.

Berisha u shpreh se ekzistojnë foto të ish-agjentit me kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj dhe ministra duke bërë orgjira në klubet e Tiranës.

“McGonigal, Erion Veliaj, ministra kanë bërë orgjira. Absolutisht po! Në night-clube e lokale gjysmë errësire të Tiranës, janë të fotografuar, fatmirësisht janë me foto. A publikohen fotot apo jo, kjo është e sigurt kjo që them unë. Ka një hetim kombëtar, ndërkombëtar, ka një hetim dhe hetimi ka rregullat e veta. Ne do ta japim kontributin tonë, pa asnjë diskutim në këtë hetim. Prandaj Edi Rama mendon se do të bllokojë komisionin. Jo, komisioni do të hetojë çdo akt, të gjitha takimet e McGonigal me Edi Ramën, Belinda Ballukun, Erion Veliajn, çdo takim të tij. ”, deklaroi Berisha.

