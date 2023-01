Protesta e ardhshme? Berisha: Më e afërt nga sa e mendoni

Shpërndaje







16:45 16/01/2023

Edhe kjo seancë e parë parlamentare nuk ka kaluar pa debate. Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, zgjodhi sërish të fliste nëpërmjet rrjeteve sociale, nga foltorja e Kuvendit pasi iu ndërpre fjala. Jashtë sallës, për gazetarët Berisha tha se sot foli opozita.

“Sot ju e patë, sot foli opozita. Këta përpiqen me çdo kushte që opozita mos flasë, përpiqen të kufizojnë. Mori fund kjo, kemi marrë dhe ne vendimet tona. Parlamenti është tribunë si e qeverisë ashtu dhe opozitës”.

Kryedemokrati komentoi edhe përjashtimin nga grupi parlamentar të 4 deputetëve. Gishtin e drejtoi nga Kryeministri Edi Rama.

“A mund të imagjinoni në botë që Kryeministri të marrë dhe të përjashtojë 4 deputetë të opozitës nga parlamenti. Nuk ndodh kurrë. Atëherë. Ne do i përgjigjemi me të gjitha format demokratike. Nuk do mund të kufizohet jashtë caqeve ligjore dhe kushtetuese, fjala e opozitës në parlament”.

I pyetur nëse do të ketë një protestë të afërt kombëtare, Berisha tha: “Më e afërt nga sa e mendoni ju do jetë”./tvklan.al