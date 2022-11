Protesta e opozitës, Rama: Paratë ruse nuk janë ndërprerë

23:42 10/11/2022

“Turp për akuzat për portin e Durrësit nga llumi”

Kryeministri Edi Rama thotë se nuk e shqetëson protesta e thirrur për këtë të shtunë nga opozita. Madje thotë se për protesta të ngjashme ata kanë marrë para ruse në të shkuarën dhe lidhjet nuk janë ndërprerë ende.

“Asnjë lloj minute për të humbur me protestën e thirrur prej atyre që kanë marrë gjysmë milioni dollarë për të bërë protesta të kësaj natyre në të kaluarën. Koha do të tregojë që lidhjet e tyre me likuiditetet ruse nuk janë ndërprerë, do ta shikoni”.

Etiketimet për opozitën nuk i kursen as kur pyetet për projektin e portit të Durrësit duke e konsideruar akuzat për të pa asnjë bazë.

“I hyet në mënyrën më barbare më të shëmtuar më ordinere më skizofrene nga një non grata, nga një llum që çdo ditë ndot me prodhimin e tij që është llum. Veshët, sytë, hundët, shpitë e shqiptarëve, këtë unë nuk di ça të them.”

Deklaratat i bëri pas një mbledhje të kryesisë së Partisë Socialiste që zgjati më shumë se 2 orë ku kreu i qeverisë tha se pjesë e diskutimeve ishin edhe zgjedhjet lokale.

Rama tregoi edhe synimin që ka për këto zgjedhje.

Sa bashki synon PS të fitojë?

“Të gjitha. Natën e mirë!”

