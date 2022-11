Protesta e PD, çfarë po ndodh në selinë blu

15:51 12/11/2022

Ora 16:00 po afron dhe Partia Demokratike është çdo minutë më afër nisjes së protestës së saj kombëtare. Klan News ndodhet tashmë në selinë blu për të raportuar të rejat më të fundit dhe çfarë po ndodh aktualisht atje. Gazetari Enkel Xhangolli paraqet një panoramë të përgjithshme ë situatës në qendrën e Partisë Demokratike.

“Deri më tani në selinë blu ka mbërritur një grup i vogël qytetarësh para 30 minutash, por edhe më përpara ka patur qytetarë të cilët kanë qëndruar në selinë blu, ndërkohë që zoti Berisha ka mbërritur në zyrën e tij rreth 30 minuta më parë dhe duket se zoti Berisha në fillim të protestës, në orën 16:00 do të dalë nga selia së bashku me demokratët dhe qytetarët që do të marrin pjesë në protetë dhe do të drejtohen më pas drejt Kryeministrisë ku është edhe vendqëndrimi i protestueve, ku më pas do të zhvillohet një protestë që do të zgjasë më shumë se dy orë, edhe pse në fakt zoti Berisha deklaroi se protesta do të zgjasë derisa të qëndrojnë qytetarët në shesh”, thotë gazetari.

Në oborrin e selisë kanë mbërritur edhe grupet e para të vogla të qytetarëve me pankarta të shumta në duar. Xhangolli raporton edhe për axhendën që do të ndjekë protesta.

“Për sa i përket axhendës se si do të zhvillohet protesta, duket se zoti Berisha do të ketë fjalën e tij, një fjalim i gjatë përpara qytetarëve, po ashtu fjalë do të ketë edhe zoti Ilir Meta, kreu i Partisë së Lirisë, por po ashtu do të kenë edhe eksponentë të tjerë të PD”.

Sa i përket rezultateve apo pritshmërive nga kjo protestë, gazetari raporton se do të jetë Berisha ai që do t’i japë direktiva qytetarëve.

“Nëse protesta do të zgjatet, do të rikthehet përsëri në ditët në vijim apo do të bëhet një thirrje që të ketë një mosbindje civile nga ana e qytetarëve, gjë të cilën zoti Berisha e ka paralajmëruar prej kohësh, që në rast se nuk do të ketë reflektim nga ana e qeverisë për sa i përket rritjes së çmimeve apo për të rritur nivelin e jetesës së qytetarëve, atëherë do të shkojnë drejt mosbindjes civile”.

Partia Demokratike është kujdesur në të gjitha nivelet e saj për të organizuar qytetarët.

“Për sa i përket skenarit, duket se zoti Berisha e ka bërë të qartë për të treguar edhe forcën e tij. Të gjitha degët e PD dhe strukturat e saj janë organizuar për të sjellë le të themi të gjithë qytetarët në protestën e sotme, një protestë kombëtare ku pritet që të jetë një numër i lartë ashtu siç ka qenë edhe më 7 Korrik”, thotë Xhangolli.

Partia Demokratike ka dhënë si informacion zyrtar se Berisha të dalë nga selia në orën 16:00, raporton gazetari.

“Zoti Berisha pritet të dalë rreth orës 16:00 këtu nga selia blu dhe rreth orës 16:15 minuta mund të mbërrijë në Kryeministri, sigurisht edhe protestuesit e qytetarët janë duke pritur zotin Berisha për ta bërë marshimin së bashku drejt Kryeministrisë”./tvklan.al