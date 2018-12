Protesta e studentëve, Rama: Kërkesat e tyre do të plotësohen  

Kryeministri Edi Rama ka dalë në një konferencë live për tu folur studentëve ku i fton të diksutojnë lidhur me kërkesat e tyre.

“Prej 3 ditësh unë i kam kërkuar studentëve që të ulemi dhe të diskutojmë, e para herë në historinë kur thuhet se nuk duhet të diskutojmë, unë jam këtu se dialogu është i domosdoshëm dhe do vijoj të shpjegoj pse dialogu është rruga e duhur. Këtu në Shqipëri ka veshë, kërkesat e tyre do të plotësohen.

Qeveria nuk ka kërkuar negociata. Duhet të bisedojmë sepse duhet të dimë cilat janë kërkesat. Unë kam 7-8 kërkesa të ardhura në rrugë të ndryshme. Në momentin kur qeveria thotë hajde të flasim, nuk kam dëgjuar ndonjëherë në histori që të thuhet nuk pranojmë të flasim. Nuk është kjo Shqipëria ku thuhet o bëjë këtë, o u bë nami.

Kreu i qeverisë tha se ka pasur një rast ku nuk pranohej dialogu, por kërkohej vetëm të plotësoheshin kërkesat dhe ai rast ka qenë opozita e sotme.

I vetmi rast kur unë kam dëgjuar këtë lloj refuzimi për dialog është me opozitën e sotme, është me Lulzim Bashën, i cili u fut në çadër dhe thoshte plotëso kërkesat. Hajde, të diskutojmë, jo plotëso kërkesat. Sesi shkuan punët, ajo dihet, prandaj hajdeni të diskutojmë. Hajde, flasim.

Dua të bëj një pyetje, protesta është politike apo nuk është politike? Edhe pse thonë nuk është politikë nga ana tjetër janë telefon i prishur i partive politike. Mos e ndaloni protestën, vazhdoni dhe protestoni, tha Rama.

Kryeministri Rama-studentëve: Problemet shtrohen në tryezë me qeverinë

Kryeministri Rama: “Askush nuk duhet ta provojë se qëllimet e përbashkëta arrihen me ultimatume dhe forma që nuk i njeh eksperienca demokratike. Edhe rasti i fundit në Francë, vonesa në reagim dhe sidomos mosgatishmëria e menjëhershme për të dialoguar me ata që ishin në rrugë, çon në përshkallëzime që janë të padëshiruara. Eksperienca demokratike thotë se qëllimi i protestave demokratike të shtrohet një problem në tryezë me qeverinë.

S’doni të dialogoni? Është e drejta juaj! Rrini atje protestoni. Por mos mendoni që kërkesat duhet që ne t’i nxjerrim nga koka e secilit, t’i përpunojmë dhe ta bëjmë këtë një lojë kungulleshkash. Është e qartë, unë jam me çdo student dhe do isha aty si një student që është aty për veten e tij, jo për Lulin, jo për Monikën dhe jo për komshinjtë. Por për veten e tij dhe për shtëpinë e tij. Jam me çdo prind që mbështet çdo student që është aty për veten e tij. Këta profesorë që dalin nëpër banaqe se kujtojnë që ju erdhi dita apo të bëjnë ata tani një Dhjetor të dytë, pavarësisht se çfarë flitet unë nuk hyj te ata Kryeministra që mendojnë se i dinë të gjitha. Unë këtë punë mund ta bëj shumë më mirë sa më shumë të kem veshët hapur”. /tvklan.al