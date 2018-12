Protesta e studentëve, reagon Kryeministri Edi Rama

Kryeministri Edi Rama ka reaguar të mërkurën pas protestave të studentëve për tarifat dhe pagesën e provimeve të mbartura.

“Më falni po e para ministrja s’është as pa shkollë as me UFO, ndryshe nga çfarë ju mund të keni mësuar nëper kazanët mediatike, ndërkohë që pyetja ime është: A jeni ju dakord që t’i paguani ju, pra taksapaguesit, shpenzimet e universitetit për studentët ngelës? Unë për vete nuk jam dakord e para dhe e dyta, nuk ka asnjë rritje tarifash qysh prej vitit 2014 (dhe tarifat nuk i vendos ministrja, po vete universiteti sa për dijeni, quhet autonomi universitare), po ka zhurmë kazanësh, dizinformim me dashje apo llaf pas llafi, si edhe këmbëngulje nga një pakicë për të mos pranuar zbatimin e reformës që e nxjerr universitetin nga bataku shumëvjeçar. Sa për fotot, unë nuk kam ndërmend t’i lë, po ju mund të mos hyni këtu dhe kështu shpëtoni edhe nga fotot.”

Këtë përgjigje kreu i qeverisë ia dha një qytetari që shkruante: “Lëri fotot zoti Rama po shiko dhe zgjidh hallin e studentëve se kanë bërë kaps Tiranën. Mos mbaj ministra mediokër e pa shkollë ose me shkollë UFO.”

Studentë të universiteteve publike në Tiranë kanë protestuar këtë të martë kundër mënyrës së pagesës së tarifës së studimit. Ata kërkojnë heqjen e tarifës prej 670 lekë për çdo kredit për provimet e mbartur si dhe kanë kërkuar që pagesa e tarifës së shkollës të kryet në muajin Janar, si çdo vit tjetër dhe jo në muajin Dhjetor.

