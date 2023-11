Protesta kundër Asociacionit/ PSD: Kurti po pranon zhbërjen e Pavarësisë

16:38 13/11/2023

Flamujt e Kosovës të vendosur në objektin para qeverisë janë zëvendësuar me një flamur tjetër me dy yje dhe një pjesë e territorit me ngjyrë të bardhë e që simbolizon Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe.

Dardan Molliqaj nga PSD ka thënë se drafti i Asociacionit i pranuar nga kryeministri Albin Kurti dhe presidenti serb, Aleksandar Vuçiç në thelb e zhbën 17 Shkurtin.

“E zhbën Republikën si koncept, e zhdukë edhe simbolikën e yjeve. Nga sot edhe flamuri i Kosovës nuk mund të jetë i njëjti. Nga sot flamuri i Kosovës i ka vetëm dy yje. Kemi themeluar një konfederatë të brendshme mes shqiptarëve dhe serbëve, pa pajtimin qytetar.”

Ka paralajmëruar përshkallëzim të aksioneve të aktivistëve të PSD-së. E gjatë largimit nga protesta, ata u konfrontuan me policinë pasi refuzuan tua japin flamujt të cilët i hoqën nga objekti i qeverisë.

5-shja euroamerikane më 21 Tetor i ka dorëzuar kryeministrit Albin Kurtit planin për normalizim të marrëdhënieve ku përfshihet edhe draftstatuti për themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe.

