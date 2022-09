Protesta kundër mobilizimit në Rusi

23:20 25/09/2022

Rusia mbylli kufijtë të dielën për të gjithë meshkujt në moshë për t’u rekrutuar në ushtri ndërsa rezistenca kundër mobilizimit vazhdon. Për të dalë jashtë vendit duhet një certifikatë e posaçme nga komisariati ushtarak. Tubimet kundër mobilizimit janë mbajtur në kryeqytetin e Dagestanit, Makhachkala, Federata Ruse.

Vërehet se ushtria po furnizohet me të rinj që vijnë nga minoritetet dhe rajonet larg Moskës dhe Shën Petërburgut, kjo nga frika e Kremlinit për rebelimin e shtresës së mesme të mirë lidhur politikisht.

“Ishte Rusia ajo që sulmoi Ukrainën”, thotë kjo grua ndërsa merr pjesë në mitingun kundër mobilizimit në Dagestan. Policia po përdor dhunën për të shpërndarë protestat që po mbahen në shumë qytete.

I vendosur në presion për dështimin e pushtimit, presidenti rus Vladimir Putin kërkon një trope nga lufta 7 mujore. Ky trofe pritet të jetë aneksimi i katër provincave të Ukrainës ku Moska nën kërcënimin e armëve po organizon referendume të rreme.

Ndërkohë ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara se rajonet e Ukrainës ku po mbahen referendume, do të jenë nën “mbrojtjen e plotë” të Rusisë nëse aneksohen nga Moska.

Referendumet në katër rajone lindore të Ukrainës, që synojnë aneksimin e territorit që Rusia ka marrë me forcë që kur filloi agresionin e saj në shkurt, vazhduan për të tretën ditë të dielën dhe parlamenti rus mund ta zyrtarizojë aneksimin brenda pak ditësh.

Duke i pretenduar si të vetat Luhanskun, Donetskun, Khersonin dhe Zaporizhzhian, Moska mund t’i karakterizojë përpjekjet e Ukrainës për t’i rimarrë ato, si një sulm ndaj vetë Rusisë, një paralajmërim për Kievin dhe aleatët e tij perëndimorë.

Ukraina dhe aleatët e saj i kanë hedhur poshtë referendumet si një lëvizje e sajuar për të justifikuar një përshkallëzim të luftës dhe një nxitje mobilizimi nga Moska pas humbjeve të fundit në fushën e betejës.

Klan News

