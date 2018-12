Rama-studentëve: I gatshëm t’ju dëgjoj (video)

Kryeministri Edi Rama ka reaguar të premten lidhur me kërkesat e studentëve, të cilët tashmë kanë hyrë në ditën katërt të protestës. Në një reagim të publikuar në rrjetet sociale, kreu i qeverisë tha se është i gatshëm t’i dëgjojë studentët, pa asnjë filtër. Rama tha se është e drejta e studentëve të qëndrojnë në rrugë, por është detyra e tij t’i dëgjojë.

“Një përshëndetje studentëve që sot janë prap në rrugë. Uroj që të kenë jo vetëm dëshirën për të protestuar, por edhe vullnetin për të dialoguar, sepse në rrugë dilet për të kërkuar vëmendjen e vendimmarrësve ndaj shqetësimit që ke, ndërsa shqëtësimi adresohet përmes dialogut me vendimmarrësit. Unë dua shumë që ata ta dinë që kam shumë për t’u thënë, por patjetër kam shumë dëshirë t’i dëgjoj, ballë për ballë, pa censurë për opinionin publik, pa drejtues, pa administratorë, pa pedagogë, pra studentët e zgjedhur prej vetë protestuesve, si të duan, kë të duan vetë, pa asnjë filtër partiak, apo administrativ”.

Kryeministri ftoi studentët që të zgjedhin përfaqësuesit që ata dëshirojnë për të adresuar shqetësimin e tyre tek ai.

“Ky vend e ka fituar prej 5 vitesh lirinë e plotë të protestës, pa asnjë rrezik prej plumbave apo hakmarrjes politike. Kemi qenë apo s’kemi qenë dakord për një protestë apo një tjetër, protesta në vetvete e ka pasur të garantuar si kurrë më parë, pacënueshmërinë statusit të qytetarisë së saj. Unë ndihem shumë mirë për këtë dhe të them të drejtën po të mund të zgjidhja dot, sot do doja të isha edhe një herë student protestues e jo Kryeministër në zyrë. Por si kryeministër dhe një protestues i dikurshëm kam bindjen se duke dëgjuar njëri-tjetrin, me respekt, qoftë kur jemi, qoftë kur s’jemi dakord dhe në këtë rast duke u bërë bashkë, për të shtyrë me forcë përpara modernizimin e arsimit të lartë në çdo aspekt, ne mund ta përshpejtojmë dhe mund ta bëjmë shumë më mirë punën kolosale që mbetet ende për të bërë në dobi të universitetit”.

“Shkurt fjala, sesa rrinë në rrugë dhe çfarë kërkojnë në rrugë studentët protestues, kjo është e drejta e tyre legjitime dhe e pacënueshme. Ama, detyra ime është t’i dëgjoj dhe t’i mbështes në adresimin e shqetësimit të tyre, në çdo rast që ata do të donin të bisedonin. Kur dhe po të dëshirojnë të njëjtën gjë, Bujrum. Kjo zyrë është e imja, por pushteti i kësaj zyre është i kujtdo që kërkon ta përdorë për idenë e duhur, në shërbim të vendit, shoqërisë dhe së ardhmes që fëmijët e sotëm meritojnë“./tvklan.al