Rama: Nuk ka dëmshpërblim për zaptuesit profesionistë

Një ditë më parë tha se do të fliste në Kuvend të enjten për protestat tek Unaza e Re, por kreu i qeverisë Edi Rama nuk e evitoi një koment mbi këtë çështje as të mërkurën gjatë një takimi të ‘bashkëqeverisjes me qytetarët’.

“E kam të pamundur të evitoj sot dy fjalë, që nuk janë të gjitha fjalët që duhen thënë dhe që do të them në vijim, për ata që protestojnë tek Unaza e Re, sepse kemi njohur një kategori deri dje të panjohur edhe pse ka ekzistuar, por është ajo shprehja; ‘ujku, ujku, por çakalli bën kërdinë’, kategorinë e zaptuesve profesionistë të pronave publike, apo të pronave të tjetërkujt. Individë që shfaqen kërcënues dhe të lënduar në bllokimin e paligjshëm dhe tërësisht të pandershëm të rrugës për të gjithë qytetarët dhe që rezultojnë me nga 4, apo 5 e deri 8 ndërtime pa leje, në Tiranë, në bregdet, apo në zonat nga ku kanë ardhur. Pra individë që nuk kanë bërë gjë tjetër, por vetëm kanë ndërtuar pa leje dhe kanë krijuar pasuri pa leje dhe sot kërcënojnë sepse duan dëmshpërblim 100 për qind nga taksat e qytetarëve me gjasë të zaptuar në pronën e tyre, nga këta individë, apo të qytetarëve të cilëve u është marrë prona e përbashkët dhe që meriton të ketë Unazën e Re sipas të gjitha standardeve dhe pa asnjë gajle bllokojnë qarkullimin dhe natyrisht janë shprehja më spektakolare e një degradimi total të menduarit shoqëror dhe politik të këtij vendi.”

Rama tha se nuk do të ketë dëmshpërblim për ata që i quajti zaptues profesionistë.

“Dëmshpërblim nga ku? Nga buxheti i shtetit, i cili është kontributi i të gjithëve për të ndërtuar çerdhe, kopshte, shkolla, rrugë, spitale, për të rritur pagat, pensionet, nga gjithë ky buxhet duhet të marrim para për të dëmshpërblyer zaptuesit profesionistë me nga 5, 6, 7, e deri 8 vila e biznese të ndërtuara gjatë gjithë periudhës së rrumpallës së madhe? Kjo është e papranueshme dhe sigurisht që kjo nuk gëlltitet dhe as nuk tretet në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë.”

Kreu i ekzekutivit kishte edhe një thirrje për të gjithë protestuesit: “Të largohen nga rruga që kanë bllokuar dhe t’i hapin rrugë zhvillimit dhe të mos turpërojnë veten dhe familjen e tyre duke u bërë për më tepër gazi i botës dhe ‘mish për top’ i atyre tjerëve që s’u ka mbetur asgjë në kokë dhe në shpirt.”

Rama sqaroi se të kesh aplikuar për legalizim nuk do të thotë të legalizohesh medoemos.

“Të kesh aplikuar për legalizim nuk do të thotë të legalizohet medoemos. Nëse ngrehina jote bie në shtratin e rrugës, bie në një zonë arkeologjike, bie mbi tubacionet e ujësjellësit, bie aty ku kalojnë linjat e energjisë elektrike e kështu me radhë, e bëjnë të palegalizueshme një godinë. Ka një abuzim të madh me këtë koncept, pasi nuk është e njëjta gjë të kesh ndërtuar një shtëpi për të futur kokën në një territor ku nuk je bërë pengesë zhvillimi të nesërm dhe të ndërtosh kate për biznes në shtratin e rrugës dhe të pretendosh pas 15 vitesh, dëmshpërblim 100 për qind.”/tvklan.al