Protestat, Veliaj: Hera e parafundit që u dogjën goma, 74 vite më parë nga pushtuesit

Sot, në 74-vjetorin e Çlirimit të Tiranës, kryebashkiaku Erion Veliaj ka folur edhe për protestat e banorëve të Unazës së Re, shtëpitë e të cilave janë planifikuar të shemben për shkak të projektit të zgjerimit të rrugës.

Gjatë fjalës së tij në aktivitetin tek “Ushtari i Panjohur”, Veliaj kujtoi djegien e gomave para 74 vitesh para Bashkisë së Tiranës.

Ai theksoi se hera e fundit u shënua dy ditë më parë, kur banorë të Unazës së Re protestuan para Bashkisë dhe dogjën goma.

“Megjithatë, a ka momente për të reflektuar me atë që po ndodh sot? Hera e parafundit që u dogjën goma përballë Bashkisë së Tiranës, në derë të Bashkisë së Tiranës ishte 17 Nëntori i ’44, ku trupat që po largoheshin dogjën qytetin dhe shkretuan dëmet e fundit që ata mund t’i bënin Tiranës. Kjo ishte hera e parafundit. Hera e fundit ishte pardje që u dogjën goma para Bashkisë së Tiranës pas 74 vitesh. Jo nga armiku, jo nga pushtuesi, jo nga zaptuesi, nga ne vet. Prandaj them që ky është një moment reflektimi.

Sot nuk na rrezikon njeri. Jemi pjesë e NATO, gjasat që dikush të na pushtojë janë shumë të vogla. Po vet? Vetë mund ta bëjmë. Ne sot e kemi në dorë dhe të mirën dhe të keqen. Ne sot e kemi në dorë dhe ta shkatërrojmë dhe ta ndërtojmë Tiranën. Edhe t’i vëmë zjarrin Tiranës, edhe ta bëjmë lule Tiranën. Edhe të modernizohemi, edhe të bëjmë hapa mbrapa“, u shpreh kryetari i Bashkisë së Tiranë.

Veliaj u bëri thirrje qytetarëve që të mos lejojnë politizimin e kësaj çështje.

“Cili është vendimi ynë sot për Tiranën? Do kthehemi pas? Do kthehemi në gjumë? Do kthehemi në zjarr? Do kthehemi në gur? Apo do përveshim mëngët, të përqafojmë njëri-tjetrin, të mos lejojmë politikanë që na përçanë kaq vite, të vazhdojnë dhe të mbjellin helm. Unë e di pse bëhet kjo. Nuk bëhet as për lodrat, as për sheshin Skënderbej, as për Pazarin e Ri, as për bulevardin, as për Unazën e Re. Nuk bëhet për këto. Këto janë beteja kalimtare. Bëhet për të na sabotuar në atë që është ambicia jonë përfundimtare, që ne të bëhemi anëtar të Bashkimit Europian“, deklaroi Erion Veliaj.

Banorët e Unazës së Re janë sot në ditën e 14 të protestës së tyre, të cilët kërkojnë dëmshpërblim 100% për banesat e tyre. /tvklan.al