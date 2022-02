Protestë kundër sulmit rus në Tiranë

20:51 27/02/2022

Ambasadori i Ukrainës: Shqipëria ka bllokuar hapësirën ajrore

Protestave të nisura në mbarë botën kundër agresionit rus ndaj Ukrainës iu bashkuan edhe qindra qytetarë shqiptarë. Me flamurin e Ukrainës në duar dhe thirrje për ndaljen e luftës ata marshuan përpara ambasadës Ruse në Tiranë.

Ambasadori Ukrainas në Tiranë, Volodymyr Shkurov, i cili iu bashkua protestës konfirmoi edhe vendimin më të fundit të qeverisë shqiptare për mbylljen e hapësirës ajrore për avionët rusë.

“Shqipëria i është bashkuar të gjitha rezolutave në OKB dhe ju e dini që aty parashikohet edhe moscenimi i territorit të Ukrainës. Nga sanksionet që ka miratuar Shqipëria, ajo e mbështet në mënyrë të plotë Ukrainën. Ka marrë një vendim që do të ndalojë edhe hapësirën ajrore të saj për avionët rus.”

Në emër të bashkëkombësve të tij diplomati ukrainas nuk u kursye në falenderime për popullin shqiptar duke bërë thirrje për ndaljen e agresionit, që nuk po kursen jetë njerëzish.

“Populli shqiptarë ka sjellë shumë ndihma që konsistojnë në ushqime e medikamente, njëherazi edhe ndihma monetare në numrin e llogarisë së ushtrisë ukrainase dhe këto janë veprime që më detyrojnë mua tu them në emër të kombit tim faleminderit Shqipërisë e shqiptarëve. Sot populli juaj po me mëson që kështu duhet të jetë e kështu duhet të bëhet, ndaj përulem me respekt përpara shqiptarëve”.

Ambasadori Shkurov adresoi edhe një apel ndaj popullit rus që të ndalojë ofensivën e Presidentit Putin dhe t’i bashkohet protestave të nisura në mbarë botën për dhënien fund të luftës.

Tv Klan