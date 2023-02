Pyetet për protestën e opozitës, si përgjigjet Rama në konferencë

17:29 13/02/2023

I pyetur për protestën e opozitës sot para Parlamentit, Kryeministri i vendit Edi Rama ka refuzuar të flasë në prani të homologut të tij bavarez.

Rama theksoi se çështje të brendshme të vendit nuk i takojnë kësaj konference që ka të bëjë me marrëdhëniet e Shqipërisë me Bavarinë. Megjithatë, për Kryeministrin opozita ka të drejtën e saj për revolucion.

“Ka shumë gjëra që mjafton të duam por do na duhet shumë kohë të arrijmë ti bëjmë por ka dhe gjëra të tjera që mjaftojmë t’i duam dhe mund t’i bëjmë. Gjermanët kur flasin në gjuhë të huaj ose në prani të të huajve nuk merren me njëri tjetrin. Kjo është temë e brendshme, kryeministri ka ardhur këtu për marrëdhëniet me Shqipërinë që janë historike. Kështuqë, gjërat për të cilat ne flasin janë të interesit të përbashkët, se ça ka këtu brenda midis nesh nuk i takon kësaj konference. Në prani të miqve të huaj nuk flas kurrë për probleme që ne i trajtojmë këtu shqip me njëri-tjetrin. Jemi në një vend demokratik, secili ka qasjen e tij për revolucionin. Ne me kryeministrin folëm për revolucionin digjital, opozita ka një tjetër revolucion të vet në mendje, është e drejta e saj. ”, tha kreu i qeverisë./tvklan.al