Provimi i bursës tek University of New York Tirana

17:00 13/05/2023

Nisin regjistrimet për programet Bachelor dhe Master

Qindra të rinj edhe këte vit ia kanë besuar rrugëtimin e tyre të dijes Universitetit të New York-ut në Tiranë. Një lider në krijimin e elitës, në 21 vite, Universiteti i New York-ut, ka hapur dyert për ata që duan të ndjekin studimet në ciklin Bachelor dhe Master.

Madison Polo, maturante: Unë sot kam ardhur për të marrë pjesë në konkursin e bursave sepse gjithmonë kam dashur të studioj në NY dhe pse jo të fitoj dhe një bursë 100%, sepse është i vetmi universitet qe ofron mësimdhënie 100% në gjuhën angleze dhe me standarde europiane.

Studentët e universitetit te New York-ut në Tiranë kanë mundësinë unike të përfitojnë dy diploma, një shqiptare dhe një amerikane.

Merita Dinaj, Drejtore e Sigurimit te Cilësisë: Të gjitha programet e studimit në UNYT zhvillohen në gjuhen angleze, duke u kthyer kështu shtëpia e qindra studenteve ndërkombëtar nga 27 shtete të ndryshme.

Prof. Dr Erkan Erdemir, rektor, University of New York Tirana: Universiteti i Nju Jorkut në Tiranë është shtëpia e studentëve, jo vetëm për shqiptarët, por edhe për ata që vijnë nga e gjithë bota. Ndaj faleminderit që na zgjodhët ne. Në ofrojmë arsim cilësor me standarde ndërkombëtare, dhe infrastrukturë teknologjike të avancuar në të gjitha ambientet tona. Bëhuni gati të jeni lider, sepse ne edukojmë udhëheqësit e së nesërmes.

Universiteti i New York-ut është i përbërë nga 3 fakultete; Fakulteti i Juridikut dhe Shkencave Sociale, Fakulteti i Ekonomisë dhe Biznesit si dhe Fakulteti i Inxhinierisë dhe Arkitekturës. Prej 20 vitesh ky universitet ka një politikë pranimi selektive duke ofruar bursa studimi për studentet ekselentë dhe më gjerë.

