PS çel nesër fushatën për “14 Majin”, gazetarja e Tv Klan zbulon detajet dhe sloganin

20:34 10/04/2023

Vetëm pak ditë na ndajnë nga nisja zyrtare e fushatës për zgjedhjet vendore të 14 Majit. Të dyja kampet duket se janë gati dhe po përfundojnë përgatitjet e fundit.

Gazetarja Elja Zotka, në një lidhje direkte për edicionin e lajmeve të Tv Klan, dha detaje se çfarë pritet të ndodhë. Ajo u shpreh se selia rozë ka vendosur që ta çelë ditën e nesërme fushatën .

Siç është premtuar nga socialistët nuk do të jetë një fushatë klasike, por nesër pritet që të mblidhen në sheshin “Skënderbej” të gjithë kandidatët për kryetarë bashkie, grupi parlamentar dhe anëtarët e Kryesisë të cilët pas fjalës së Ramës do të mbjellin pemë.

Zotka ka mësuar edhe sloganin që do të mbajnë socialistët në këtë fushatë: “Kurrë më pas, vetëm përpara”. Hapja e fushatë pritet të zhvillohet në orën 18:00 dhe do t’i paraprijë një takim i Kryesisë që do të zhvillohet në orën 17:00.

“PS ka vendosur që ta çelë nesër fushatën. Nuk do të jetë një fushatë klasike siç jemi mësuar me mitingje, por pikërisht këtu ku ne ndodhemi, në lulishten poshtë monumentit të Skënderbeut, në sheshin “Skënderbej” do të mblidhen të 61 kandidatët e PS-së për 61 bashkitë, grupi parlamentar socialist dhe anëtarët e Kryesisë. Do të ketë një fjalim të shkurtër të Edi Ramës që do të nisë në orën 18:00 dhe më pas të gjithë së bashku do të mbjellin pemë. Socialistët e kanë bërë të qartë se kjo nuk do të jetë një fushatë klasike dhe pjesa më e madhe e financimeve të kësaj fushate do të shkojnë për mbjellje pemësh në të gjithë vendin. Besoj biem dakord Reis të gjithë që socialistët në fushatat zgjedhore të paktën në formë sjellin risi, pastaj sa i përket përmbajtjes, ne e dimë që janë votuesit që vendosin nëse janë të bindur tek premtimet e tyre elektorale. Unë kam zbuluar edhe sloganin që do të ketë Partia Socialiste në këto zgjedhje. Është pikërisht slogani, “Kurrë më pas, vetëm përpara”. Është slogan që gjithsesi është duke u diskutuar dhe në Kryesinë e PS-së që do të mblidhet nesër në orën 17:00 do të miratohet dhe prezantohet në çeljen e fushatës”, raportoi gazetarja Zotka.

Sa i përket kampit opozitar, koalicioni “Bashkë Fitojmë” ka zgjedhur që ta nisë fushatën duke zhvilluar një miting elektoral në stadiumin “Air Albania”./tvklan.al