PS dorëzon 2 nisma të tjera për ish-spiunët

16:12 21/10/2022

Ikin zyrtarët apo krerët e partive bashkëpunëtore me “Sigurimin”

Socialistët kanë depozituar në Kuvend 2 nismat e tjera që synojnë jo vetëm transparencën, por dhe ndalimin e kandidimit dhe shkarkimin nga ushtrimi i funksioneve publike e politike në rastet kur provohet nga Autoriteti i Dosjeve se kanë qenë anëtarë, bashkëpunëtorë ose të favorizuar të ish-Sigurimit, por dhe denoncues që figurojnë në këto dokumentet.

Dy draftet e hartuara nga ekspertët e shumicës me amendimet në ligjin për Dekriminalizimin dhe atë të partive politike parashikohet që personat me të shkuar me ish-Sigurimin e Shtetit ndalohen që të zgjidhen kryetar në parti politike dhe nëse janë zgjedhur të shkarkohen.

Balla shpjegon përse nuk janë përfshirë në kategorinë e personave për të cilët do të ketë ndalesa dhe ish-funksionarët apo sekretarët e Partisë Komuniste.

Në sitën e Autoritetit të Dosjeve pas ndryshimeve ligjore të miratuara nga parlamenti të enjten, do të kalojnë pavarësisht nëse e kanë një certifikatë të mëparshme pastërtisë nga komisionet Bezhani e Mezini çdo gjyqtarë ose prokurorë, zëvendësministrit, prefektit; funksionarë politikë në kabinetet institucion kushtetues, SHISH, në shërbimin civil e diplomatik, në Policinë e Shtetit; ushtarakë të forcave të armatosura, si dhe në çdo post drejtues të kompanive që zotërohen plotësisht apo në maxhorancë ose administrohen nga shteti.

Ndërsa për kandidatët për deputetë, kryetar bashkie e këshilltarë bashkiakë parashikimet janë vendosur në Kodin Zgjedhor.

