PS dorëzon kërkesën për shkarkimin e Presidentit Meta

Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, tha të hënën se kanë depozituar në Kuvend kërkesën për shkarkimin e Presidentit Ilir Meta, pas shfuqizimit të dekretit për mbajtjen e zgjedhjeve vendore më 30 Qershor.

Në një konferencë për shtyp nga Kryesia e Kuvendit, Balla tha se 55 deputetë kanë firmosur kërkesën për shkarkimin e kreut të shtetit.

“Presidenti me dekretin 11199 të vitit 2019 që praktikisht anulon mbajtjen e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore cenon parimin e periodicitetit të zgjedhjeve dhe ushtrimin e të drejtës sovrane të popullit për të zgjedhur. Në këto kushte, ai ka cenuar rëndë Kushtetutën si akti më i lartë në vend. Këto janë detyrime kushtetuese që nuk mund të kalohen as me ligj, aq më tepër me një dekret presidencial”, tha Balla.

“Zoti Ilir Meta ka humbur të drejtën të qëndrojë në atë zyrë, në pëlqimin tonë. Natyrisht që ne socialistët nuk i përkasim kurrsesi kulturës politike të arbitraritetit dhe dhunimit të ligjit dhe dua garantoj sot se ne do të ndjekim në mënyrë shumë rigoroze procedurën e parashikuar për shkarkimin e Presidentit. Përpara se t’i shkojë për votim Kuvendit, shkarkimi i Zotit Ilir Meta nga detyra, siç parashikon procedura do të vlerësohet nga një komision i posaçëm hetimor. Është e qartë që votimi i Kuvendit në rast se propozimi për shkarkimin do të marrë më shumë se 2/3 e votave të deputetëve, pra 94 e më lart, do t’i shkojë për vlerësim Gjykatës Kushtetuese, e cila ka përgjegjësinë të thotë fjalën e fundit për shkarkimin e kreut të shtetit.”

Me depozitimin e kërkesës bashkangjitur dhe firmat aktivizohet mbledhja e Komisionit të Ligjeve, që vendos ngritjen ose jo të një komisioni hetimor mbi pretendimet për shkeljen e Kushtetutës nga ana e Presidentit.

Komisioni hetimor është i detyruar të thërrasë dhe të dëgjojë mendimin e Presidentit të Republikës në lidhje me propozimin e paraqitur. Në përfundim të hetimit, paraqitet një raport që duhet të shqyrtohet në një seancë të veçantë brenda 20 ditëve e më pas është Kuvendi ai që voton për shkarkimin e Presidentit të Republikës me jo më pak se dy të tretat e të gjithë anëtarëve të tij, 93 vota dhe me votim të fshehtë.

Gjithsesi fjalën e fundit e ka Gjykata Kushtetuese, e cila vendos për fajësinë apo jo të Presidentit dhe si pasoje për shkarkimin ose jo të tij.

