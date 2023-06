PS feston 32-vjetorin e themelimit/ Rama: Kemi nevojë për një fillim e projekt të ri politik

00:00 13/06/2023

Më shumë se një festë për 32-vjetorin e ekzistencës së Partisë Socialiste, ajo që bëri bashkë socialistë të vjetër e ata të rinj u duk si një festë për fitoren e 14 Majit.

E pikërisht me fitoren e Tropojës dhe premtimin se nuk do të mungojë një takim falenderues në bashkinë që është dhe vendlindja e kundërshtarit të tij historik Sali Berishës, e nisi fjalimin e tij kryesocialisti Rama.

“Nuk është dot mjaft as i gjithë turi i mirënjohjes në gjithë Shqipërinë. Tani ka mbetur vetëm qershia mbi tortë, Tropoja, bashkia ku na mjaftuan vetëm 4 vjet për të bërë ç’ka të tjerët nuk e bënë dot në dhjetëra vite. Tropojanët panë, votuan dhe gjykuan për herë të parë për veten e tyre, për shtëpinë e tyre, lagjen e tyre, për potencialin e jashtëzakonshëm të vendlindjes së tyre”.

E nuk mund të mungonin në fjalimin e Ramës, që ishte i vetmi i mbajtur në këtë ditëlindje të Partisë Socialiste, dhe kundërshtarët dhe arsyeja që ai thotë se di pse humbën më keq se kurrë në historinë e tyre.

“Faleminderit edhe atyre realisht, sepse u distancuan nga një amalgamë e shëmtuar figurash e figurinash që thërrisinin lart e poshtë “bashkë fitojmë” për të kapur ç’të kapnin, duke shkuar prapa dy figurave, njëra më e kapur se tjetra, si i mbyturi pas fijes së barit, nga hallet e tyre me drejtësinë dhe me Amerikën. Kundërshtarët tanë prekën kuotën e tyrë më të ulët historike. Që nga dita kur ju më keni besuar drejtimin e PS, në një numër këshilltarësh 2 herë e gjysmë me të ulët se sa i yni. Për herën e tetë, në 9 beteja të këtyre viteve, ata u përbetuan para pasqyrës së mbrëmjes për përmbysjen e madhe të regjimit antipopullor, dhe për të 8 herë rresht e nisën mëngjesin tjetër përmbys mbi pasqyrën e një disfate edhe më të madhe se e mëparshmja përballë refuzimit popullor”.

Por di po ashtu mesazhin që donin të jepnin shqiptarët me votën për t’u drejtuar nga socialistët 54 nga 61 bashkitë e vendit dhe premton një fillim të ri pa specifikuar nëse ai do të jetë vetëm në pushtetin lokal apo dhe atë ekzekutiv.

“Jeni të përgatitur ta dëgjoni dhe ridëgjoni gjatë këtë këngë sepse pa e futur thellë gozhdë në kokë sot, që na e kanë dhënë tërë këtë besim, të vërtetën se shqiptarët nuk kanë sesi të jenë të kënaqur me ne, – ne nuk do t’i shpëtojmë dot shuplakës së tyre nesër kur t’u rikërkojmë të na besojmë përsëri. Këtë duhet ta besoni deri në fund. Kur të tjerët kanë humbur dhe kanë bërtitur “Fitore”, ndërkohë që ne kemi fituar dhe kemi rinisur menjëherë karikimin e baterive, por sot në kontekstin e një kohë të re, jo vetëm për Shqipërinë, por për mbarë botën, ne kemi nevojë për një fillim të ri. Kemi nevojë për një projekt të ri politik dhe organizativ. Ne na duhet medoemos të shkojmë përtej Partisë Socialiste”.

Një nga tre arsyet përse është krenar që drejton Partinë Socialiste, është se sipas tij ndryshe nga kundërshtarët kur kanë qeverisur nuk kanë tradhtuar asnjëherë interesin kombëtar.

“Socialistët janë të butë, nuk kanë ato që nuk thuhen, se të ishte në vendin tonë ai, Kreshniku, do të na kishte bërë atë që nuk thuhet, para dhe mbrapa”. Sa herë e kemi dëgjuar? Mirëpo ja ku jemi ne sot. Aty janë dhe hapat dhe veprat tonë të derisotme, siç është këtu dhe Shqipëria që ne e kemi ngjitur më lart se kurrë ndonjëherë në sytë e botës.

Ndërkohë, shikojini si bien poshtë e më poshtë, kush me vrazhdësinë dhe me konfliktualitetin e vet u bëri më shumë të këqija sesa të mira Shqipërisë dhe shqiptarëve”.

Edhe propozimin e tij për zgjidhjen e ngërçit për krijimin e asociacionit të komunave me shumivcëe serbe e reshton ndër kontributet e PS për të mbrojtur interesin kombëtar.

“Ne aty jemi për Kosovën edhe sot e gjithë ditën ku Kosova ka hyrë në një impas të rrezikshëm, duke u vetë-izoluar progresivisht nga aleatët strategjikë dhe miqtë më të mirë të shqiptarëve. Qëllimi ynë dhe i udhëheqjes në Kosovë, qëllimi im dhe i kryeministrit të Kosovës, gjithashtu janë krejt të njëjtë, por rrugët për arritjen e atij qëllimi nuk i shohim njësoj, madje gjithnjë e më ndryshe, sidomos kohët e fundit ku për mua, kursi i përplasjes strategjike me aleatët tanë është, jo vetëm një kuturisje me pasoja të pallogaritshme, por është dhe një aventurë pa asnjë kuptim në gjithë kotësinë e vet.

Ndërsa atyre që e kanë kundërshtuar as pa e ditur fare edhe përmbajtjen dhe fatkeqësisht njësoj si në Prishtinë dhe në Beograd, duke thënë se nuk e presin dhe as nuk duan të dëgjojnë për një propozim nga Shqipëria sepse sipas tyre, secila nga të dyja palët duhet ta bëjë vetë asociacionin sipas mendjes së vet, unë i them dy gjëra: Së pari, ata që flasin kështu jetojnë akoma me komunizmin në kokë kur politika merrej me “Kush e tha” dhe jo “Çfarë tha” dhe së dyti, vërtetë janë ata që vendosin secili për vete, por ky rajon nuk është vetëm i tyre, është dhe i yni, është dhe i disa të tjerëve. Prandaj, nëse atyre u vjen më për mbarë të luajnë akoma luftash një çerek shekulli, pasi lufta ka mbaruar ndërkohë që as njëra pale, as tjetra nuk i hapin dot njëra-tjetrës, jo luftë, por asnjë të shtënë që të kapërcejnë kufijtë sepse aty është Amerikë, është NATO dhe aleatëve tanë të mëdhenj po u soset durimi sepse po kërkojnë paqen përfundimtare, unë ju them që ne, jo vetëm nuk jemi fare të interesuar për atë lojë luftash, por më shumë se kaq, ne jemi plotësisht kundër asaj loje”.

Arsye kryesore veç asaj që socialistët sipas tij votohen në masë nga gratë, që ndihet krenar si kreu i kësaj force, është raporti që ajo ka patur me drejtësinë. Dhe kujdeset të japë qëndrimin e tij jo të panjohur, se faj nuk kanë vetëm njerëzit e lidhur me pushtetin që shkojnë në bankën e të akuzuarve por dhe vetë akuzuesit e drejtësisë së re të iniciuar dhe mbështetur aq fortë nga selia rozë.

“Unë e di shumë mirë që po ti afrohesh kësaj pikture, ka shumë boshllëqe, ka gjymtyrë që rrinë keq, madje ka dhe detaje shumë të neveritshme për hir të vërtetës, të pikturuara nga dhënësit dhe zëdhënësit e drejtësisë së re, por mos e harroni asnjëherë se ky është deti të cilit ne i kemi hyrë në këmbë dhe katër apo pesë vite për të ndërruar kursin e një historie qindra vjeçare shkëputjeje totale nga perëndimi, ndarje me zjarr e me hekur nga Europa, në mos janë sekonda, janë minuta për historinë. Ashtu sikundër gabimi, madje edhe faji, nuk kanë si përjashtohen në këtë proces jo vetëm për ata që shkojnë para drejtësisë por dhe për ata që thërrasin ata përpara drejtësisë”.

