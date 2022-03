PS fiton zgjedhjet në Vorë me 70% të votave

23:27 06/03/2022

Berisha merr 4 herë më shumë vota se Basha

Bashkia e Vorës i mbetet socialistëve. Rezultatet paraprake shpallën fitues Blerim Sherën. Në vend të dytë u rendit kandidati i koalicionit “Shtëpia e Lirisë”, të drejtuar nga ish-Kryeministri Berisha, që mori 4-fish më shumë vota krahasuar me kandidatin e Partisë Demokratike të Lulzim Bashës.

Vora ishte e vetmja bashki që në zgjedhjet e 6 Marsit votoi dhe numëroi përmes sistemit elektronik, një proces që zgjati në total 14 orë.

Socialisti Blerim Shera mori 7676 vota i ndjekur nga kandidati i koalicionit ‘Shtëpia e Lirisë’ Lulzim Vrana me 2629 vota. I treti në garë me një diferencë të thellë u rendit Ymer Marku i Partisë Demokratike me vetëm 692 vota. 209 persona nuk kishin votuar për asnjë kandidat.

Vetë Shera tha pas rezultatit se do të punojë për të gjithë qytetarët.

Vora ishte bashkia e vetme që shpalli rezultatin 2 orë pas mbylljes së kutive pasi aty votimi dhe numërimi u bënë mënyrë elektronike.

Tv Klan