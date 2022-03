PS, grup negociator për zgjedhjen e Presidentit

15:35 28/03/2022

Balla: Synimi është të gjejmë një kandidaturë konsensuale

Damian Gjiknuri, Taulant Balla dhe Elisa Spiropali do të përbëjnë grupin e ngarkuar nga socialistët për të negociuar me opozitën me synimin për të përzgjedhur një presidenti konsensual.

Taulant Balla flet për gatishmërinë e shumicës për të dialoguar brenda institucionit të Parlamentit.

“Në Kuvendin e Shqipërisë nuk ka një grup parlamentar të quajtur grupi parlamentar i rithemelimit, konsultimi ndodh në parlament.”

Socialistët nuk e kanë ende një propozim konkret të tyre dhe deri tani nuk vendosin në këtë proces kushte por dinë kriteret që duhet të përmbushi kandidati për president që ata do të mbështesin.

“Të zgjedhim një president normal, i cili të jetë në aspektin diametrik të kundërt me atë që përfaqëson dhe ka përfaqësuar Ilir Meta. Ka qenë një president palë mes palëve të palëve të opozitës.”

Në mbledhjen e grupit parlamentar, Kryeministri ju ka kërkuar deputetëve që të sjellin sipas procedurave ligjore propozimet e tyre që ata do të duhet t’i mbështesin me minimalisht 20 firma. Mandati kreut të shtetit i përfundon në 24 Korrik, dhe brenda 24 Majit 60 ditë nga përfundimi i mandatit Parlamenti duhet të zgjedhë kreun e ri të shtetit.

Kushtetuta përcakton 5 raunde votimi në Parlament, 3 të para kandidatura fituese duhet të mbështeten nga kartonat jeshilë 3/5 të deputetëve, ndërsa në 2 raundet e fundit presidenti ri mund të zgjidhet dhe me shumicë të thjeshtë.

Nëse të 5 raundet parlamenti dështon të zgjedhë presidentin e ri atëherë ai shpërndahet dhe vendi shkon në zgjedhje të parakohshme.

