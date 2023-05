PS: Këlliçi shkeli legjislacionin me deklaratën e tij, KQZ të marrë masa

16:18 14/05/2023

PS i është drejtuar KQZ-së me një shkresë zyrtare lidhur me deklaratën për shtyp të kandidatit të koaliconit “Bashkë Fitojmë”, Belind Këlliçi, ku solli në vëmendjen programin e tij elektoral teksa ju bëri thirrje qytetarëve që të dalin në votime.

Në shkresë, PS i drejtohet KQZ-së që të marrë masa për të dënuar shkeljen e Kodit Zgjedhor nga kandidati i “Bashkë Fitojmë“ për Tiranën.

“Në deklaratën për shtyp, të bërë drejtpërdrejtë gjatë ditës së sotme, datë 14 Maj 2023, rreth orës 15:30, konstatojmë se kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” në zgjedhjet vendore z. Belind Këlliçi ka shkelur nenin 77 të Kodit Zgjedhor duke lidhur apelin për pjesëmarrje në votim me premtimet elektorale të bëra edhe gjatë fushatës. Nisur nga sa më sipër, me qëllim garantimin e një procesi të rregullt zgjedhor në përputhje me standardet e legjislacionit në fuqi, lutemi të merrni masat në zbatim të nenit 174 të Kodit Zgjedhor për të dënuar këtë shkelje dhe për të garantuar mospërsëritjen e saj në vijim“, thuhet në shkresë.

