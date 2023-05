PS mbyll fushatën në Durrës

23:40 12/05/2023

Rama: Sako, mijëra vota diference me kundërshtarin

Ashtu si edhe në zgjedhjet e shkuara, Partia Socialiste zgjodhi që fushatën elektorale ta mbyllë jashtë Tiranës. Kësaj here për takimin final zgjodhi Durrësin dhe kjo sipas kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama e ka një arsye të fortë.

“E keni dëgjuar kur thonë “Edi Rama shkon shpesh në Durrës se nuk i ka mirë punët Emirjana dhe i kanë dalë keq sondazhet”, sepse nuk e kuptojnë fare se për çfarë bëhet fjalë. Nuk e kuptojnë fare që në fakt këtu bëhet fjalë për të ardhmen, bëhet fjalë për një potencial të jashtëzakonshëm që ne sapo kemi filluar ta vëmë në punë”.

Rama u shpreh i bindur se Durrësi do jetë pikërisht lokomotiva e transformimit ekonomik të të gjithë Shqipërisë.

“E kështu, me portin e ri turistik, me portin e ri tregtar në Porto Romano, me hekurudhën e re, Durrësi bëhet një pikë lidhëse jo vetëm për Shqipërinë, por bëhet një pikë lidhëse për gjithë hapësirën e rajonit tonë”.

Një tjetër projekt që sipas kryeministrit do e bëjë Durrësin një qendër të rëndësishme do jetë edhe ai i shkollës së futbollit të Manchester City-t.

“Qershia mbi tortë në këtë do jetë akademia dhe shkolla e futbollit e Manchester City këtu në Durrës. Ashtu sikundër, është pjesë e historisë së re të Durrësit që me atë akademi, e cila ka ekskluzivitetin Bashkia e Durrësit, për të gjithë Ballkanin do bëhet destinacioni i talenteve sportive në futboll nga i gjithë Ballkani”.

Rama pati një përgjigje edhe për të gjithë ata që dyshojnë në fitoren e Emiriana Sakos në Durrës.

“E sa për sondazhet e sa për rezultatin, unë iu them atyre që duan ta dinë si do dalim ne ditën e diel në bashkinë e Durrësit, që të marrin të numërojnë sa njerëz ka këtu sot dhe ajo do jetë diferenca e rezultatit ditën e diele. Që të mos çuditen fare. Mijëra e mijëra e mijëra vota diferencë mes Emiriana Sakos, se kështu e ka te fleta e votimit dhe atij që nuk e them fare”.

Ndaj për të vijuar të gjitha këto projekte, por edhe reforma siç është edhe ajo e rritjes së pagave, Rama u bëri edhe një herë një apel të fundit shqiptarëve për të votuar PS-në dhe kandidatët e saj.

“Këtu nga Durrësi i bëj apelin e fundit të gjithë shqiptarëve që do të votojnë në 14 maj dhe ju them atyre që akoma nuk e kanë ndarë mendjen “Shikoni Durrësin dhe bëni atë që bën Durrësi” sepse Durrësi nuk ka qenë kurrë një aktor i flaktë, por ka qenë gjithmonë një lojtar shumë i mençur”.

Në Durrës Rama morri pjesë edhe në prezantimin e projektit për rivitializimin e amfiteatrit të Durrësit, i cili sipas tij do të ketë një impakt të drejtpërdrejtë në turizëm dhe ekonomi. Më herrët Rama ishte edhe në Shkodër, ku u kërkoi banorëve të kësaj bashkie të votojnë për Benet Becin për të parë ndryshimin mes socialistëve dhe demokratëve në qeverisje.

