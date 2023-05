PS mbyll fushatën për Tiranën

Shpërndaje







23:43 11/05/2023

Rama: I bindur për një fitore edhe më të thellë

Frika nga shiu i parashikuar nga sinoptikanët i mbylli socialistët në Parkun Olimpik, në takimin përmbyllë të fushatës për kryeqytetin.

Kandidati i Tiranës Erjon Veliaj, që kërkon votat për mandatin e tretë, rendit të gjitha punët e bëra në 8 vite u arritën pas lufte të madhe me opozitën që i kundërshtonte.

Edi Rama është i bindur në një fitore edhe më të thellë në Tiranë se në 2 mandatet e shkuara.

Votën e 14 Majit, kryesocialisti e cilëson si test për karakterin e votuesve besnikë të së djathtës që urrejnë antikomunistët e që janë të detyruar të votojnë për një armik zyrtar të SHBA dhe një të majtë të kamufluar si Ilir Meta.

Për të treguar sa e duan Shqipërinë krerët e koalicionit opozitar që ai i ka emërtuar si ‘Saliko’, ju tregon kandidatin antishqiptarë të Himarës.

Veç mesazhit personal për Fredi Belerin, Rama me emra të përveçëm përmend 2 pjesëtarë të shtabit të tij që po kërcënojnë emigrantët shqiptarë, e që thotë se pas 14 Majit do të merret personalisht me të dy.

Socialistët do ta mbyllin fushatën për lokalet e të dielës me dy takime pasditen e të premtes, në Shkodër në orën 17:00, e më pas finalin në sheshin e qytetit të Durrësit, ku Rama ka dalë si deputet.

Tv Klan