PS miraton ligjin për zonat e mbrojtura

17:34 22/02/2024

BE: Do monitorojmë zbatimin e dispozitave të reja ligjore/ Kryeministri Rama: Jam 100% në një mendje me Bashkimin Europian

Me votat e socialistëve, Kuvendi miratoi ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura. Ky proces ka sjellë reagime nga shoqëria civile, faktori ndërkombëtar dhe opozita. Këta të fundit pretendojnë se po i hapet rrugë investimeve strategjike. Ndërkohë, ka reaguar dhe BE që garanton monitorim të zbatimit të dispozitave të reja ligjore.

Kalimi në Kuvend i ndryshimeve të reja në ligjin për “Zonat e Mbrojtura” ka prodhuar një debat mes qeverisë, shoqerisë civile dhe opozitës që pretendon se po u hapet rruga investimeve strategjike. Në këto kushte, ka reaguar delegacioni i BE-së në Shqipërisë që garanton se do të monitorojë zbatimin e ndryshimeve të reja ligjore.

Delegacioni i BE në Shqipëri: Në kuadrin e negociatave të anëtarësimit, miratimi i ligjeve mbi çështje që mbulohen nga legjislacioni i BE-së presupozon konsultim publik të mirëfilltë dhe gjithëpërfshirës, si dhe një proces të parashikueshëm dhe transparent. Delegacioni i BE-së do të ndjekë me shumë vëmendje zbatimin e dispozitave të reja ligjore për zonat e mbrojtura, sipas kuadrit ligjor të BE-së për mbrojtjen e mjedisit dhe angazhimet ndërkombëtare të Shqipërisë.

Në të njëjtën linjë është dhe kreu i qeverisë, Edi Rama, i cili në një reagim publik shkruan se është 100% në një mendje me Bashkimin Europian.

Edi Rama: Ne kemi bërë në 10 vitet e fundit një përparim shembullor në mbrojtje të biodiversitetit dhe sot jemi të parët në rajon për sasinë e zonave të mbrojtura. Ndryshimet e sotme e forcojnë bazën e rrugës sonë ambicioze për zhvillim të qëndrueshëm në harmoni me bukurinë mahnitëse të Shqipërisë.

Ministrja e Mjedisit Mirela Kumbaro, në përfundim të seancës plenare dha detaje lidhur me amendamentet që do të bëhen në ligj. Sqaroi ndër të tjera, se në cilat zona parashikohen ndërtime.

Deputetja e PD, Jorida Tabaku tha se këto ndryshime janë në kundërshtim me direktivat e BE, dhe se këta të fundit do të kenë dhe një notë proteste për Shqipërinë.

Klan News