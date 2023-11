PS propozon ndryshime në ligjin për Komisionet Hetimore, Felaj: Ka mangësi të dukshme

13:28 30/11/2023

Deputetja e Partisë Socialiste, Ermonela Felja ka prezantuar ditën e sotme nismën ligjore të socialistëve për Komisionet Hetimore.

Felaj gjatë fjalës së saj u shpreh se si maxhoranca edhe opozita ishin dakord për rishikimin e këtij ligji.

Ermonela Felaj: Në përfundimin e punës për Komisionet Hetimore që lidheshin me çështjen e inceneratorëve nga të dy përfaqësuesit qoftë të maxhorancës apo të opozitës gjatë kohës që u sollën për shqyrtim raportet, në përfundim secili ka kërkuar që të rishikohet ligji për Komisionet Hetimore. Kjo ka qenë ajo baza e dakordësisë pavarësisht se argumentet dhe motivet nuk janë të njejta.

Në fjalën e saj Felaj ka përmendur se ligji aktual për Komisionet Hetimore është një ligj i para 21 viteve dhe është marrë shembull nga ligji gjerman, ku shprehet se ka pasur mangësi të dukshme. Gjithashtu deputetja ka treguar edhe qëllimin që duhet të kishin Komisionet Hetimore.

Ermonela Felaj: Jemi kujdesur që të analizojmë të gjitha praktikat ligjore dhe jo vetëm sa i takon Komisioneve Ketimore në vendet e BE. Është një ligj i para 21 viteve ku kur u hartua dhe u miratua është marrë si shembull ligji gjerman. Ligji gjerman nuk është marrë i plotë, por në atë pjesë që është thelbësore për funksionimin e komisioneve hetimore që të mund të ngrihen dhe të shërbejnë si mekanizma efikas kontrolli dhe mbikqyrje për çdo parlament apo pakicë parlamentare që i është njohur kjo e drejtë, në besoj që edhe më vonë do keni raste ti konstatoni vetë ka pasur mangësi të dukshme. Qëllimi duhet të ishte ai i trajtimit të çështjeve me rëndësi të veçantë publike dhe shtetërore. Kuvendi edhe ne rastet e Komisioneve Hetimore e ka domosdoshëmri ti qëndroje natyrës së tij dhe natyra e tij lidhet me të bërit dhe të vendosurit ligjit. Ne kemi inkorporuar në përmbajtjen e ligjit për Komisionet Hetimore këto ndryshime që të mundësojnë këtë gjë për Kuvendin. Kuvendi duhet të garantojë që sistemi i demokracisë tek ne, të mund të konsiderojë respektimin e parimit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve dhe parimeve të tjera kushtetuese dhe për këto është folur gjatë.

