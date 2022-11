PS: Protesta në 6 Dhjetor, e turpshme

23:12 18/11/2022

Deputeti i PD: Vendim i gabuar, dëmton opozitën

Vendimi i Partisë Demokratike për të mbajtur një protestë në 6 Dhjetor, ditën kur në Tiranë do të zhvillohet samiti i përbashkët i liderëve të Bashkimit Europian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor është konsideruar i turpshëm nga kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj.

Erion Veliaj: Nëse dikush kishte dyshime se kush bën punën e rusëve në Shqipëri, ja ku e ka provën: protestë alla-Berisha kur Europa mblidhet në Tiranë! Sa turp! Çfarë mjerimi! E çfarë diskreditimi epik e tradhtie ndaj demokrateve e ndaj sloganit “e duam Shqipërinë si gjithë Europa.

Ndërsa kreu i grupit parlamentar socialist, Taulant Balla thotë se kjo bëhet kundër Bashkimit Europian dhe për interes të Rusisë.

Taulant Balla: A ka ndokush më pikëpyetje për kë punon Sali Berisha?! O vëllezër e motra ky tradhtar ka thirrë protestë kundër Bashkimit Europian. Ky tradhtar i shitur me rublat e Kremlinit po i shërben lojës së Vladimir Putinit kundër Bashkimit Europian.

Në të njëjtën linjë është edhe Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi dhe ai i Brendshëm Bledi Çuçi.

Niko Peleshi: Sali Berisha thërret protestë kundër BE, në ditën e samitit. Asgjë më shumë se sa kaq nuk do të bënte edhe Vladimir Putin nëse do të udhëhiqte opozitën shqiptare. Një dhuratë apo një borxh i vjetër? Sidoqoftë këtë faturë nuk mund ta paguajë Shqipëria.

Bledi Çuçi: Vetëm një antishqiptar si Sali Berisha, që i do të keqen këtij vendi nga dëshpërimi i non gratës dhe i rublave ruse që i dolën sheshit, kërkon të turpërojë Shqipërinë më 6 Dhjetor, ditën kur Tirana mirëpret për herë të parë Samitin e Bashkimit Europian me vendet e Ballkanit Perëndimor.

Edhe deputeti i Partisë Demokratike Kreshnik Çollaku e quan të gabuar dhe një akt që e dëmton opozitën në planin ndërkombëtar mbajtjen e protestës në këtë datë.

Kreshnik Çollaku: Thirrja e një proteste në Tiranë ndërsa mblidhen krerët e BE, do te ishte një dhuratë e pamerituar për Edi Ramën. Unë shpresoj mendjet e qeta e të kthjella do të ndalin këtë akt që do të lexohet keq. Për të protestuar kemi çdo ditë të vitit. Në 6 dhjetor mos ia bëni Ramës këtë dhuratë.

Sipas Çollakut, mbledhja e liderëve të BE në Tiranë është një akt i fortë demonstrimi gjeostrategjik te se ardhmes se Ballkanit Perëndimor ne kundërshtim te përpjekjeve ruse për destabilizim.

