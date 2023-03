PS rikonfirmon shumicën e kryebashkiakëve për 14 Majin

Shpërndaje







09:38 21/03/2023

Ditën e shtunë PS pritet të zyrtarizojë kandidatët për kryetarë bashkie që do të garojnë në zgjedhjet e 14 Majit. Gazetarja e Klan News, Klesiana Omeri, raporton se në shumicën e bashkive pritet që të ketë rikandidime të kryetarëve aktualë. Sa i përket emrave të rinj, ajo theksoi se është e sigurt që në Vlorë nuk do të kandidojë Dritan Leli dhe emri më i lakuar është ai i Ermal Dredhës.

“Në shumicën prej bashkive do të ketë rikandidime të kryetarëve aktuale nga ana e PS pasi mazhoranca ka vendosur që mbi 70% të kryetarëve aktualë t’i rikandidopjë duke sjellë shumë pak risi në këto zgjedhje vendore. Pritet që risia më e madhe të jetë për Vlorën pasi tashmë është e konfirmuar që Leli nuk do të ketë një mundësi tjetër për të kandiduar. Emri më i lakuar nga ana e socialistëve deri më tani është Ermal Dredha, ndonëse nuk vjen nga radhët e Partisë Socialiste apo me një kontribut specifik në këtë parti”.

Me pikëpyetje janë edhe disa bashki të tjera. Në Gramsh pritet të vendoset Bes Ajazi, i cili aktualisht është deputet. Ndërkohë në Shkodër, emri i Benet Becit është konfirmuar si emri më favorit për të kandiduar.

“Pritet të ketë emra të rinj edhe në disa bashki të tjera, siç është edhe Bashkia e Gramshit ku është vendosur të kandidojë një deputet, Bes Ajazi, ndërkohë me pikëpyetje është edhe Bashkia e Sarandës dhe e Himarës dhe Bashkia e Librazhdit. Në Shkodër, emri i Benet Becit tashmë është i konfirmuar nga socialistët si emri më favorit për të kandiduar për Bashkinë e cila është konsideruar si e djathtë dhe që mbetet një sfidë e kahershme e socialistëve. Në Qarkun e Tiranës, Korçës, apo disa qarqe të tjera, më së shumti janë konfirmuar kryetarët aktualë, duke mbajtur kështu skuadrën e vjetër”, raportoi gazetarja./tvklan.al