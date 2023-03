PS, zyrtarizon të shtunën kandidatët për lokalet

15:57 20/03/2023

Balla: Kemi kryer konsulta e sondazhe të shumta

Pas një procesi konsultash, anketash e sondazhesh, duke nisur nga e shtuna socialistët do të kenë gati emrat e ekipit me të cilin do të garojnë në zgjedhjet lokale të 14 Majit.

“Sipas asaj traditës së rregullt të PS, ne do të kemi të shtunën mbledhjen e Kryesisë ku do të kemi një diskutim për secilën kandidaturë. Kemi bërë proces shumë të gjatë, të shtunën do i kemi të gjithë gati.”

Gjatë një prononcimi për mediat, Balla konfirmoi Qerim Ismailajn dhe Armando Subashin, si kandidatë të Partisë Socialiste për zgjedhjet e 14 Majit në Bashkinë e Mallakastrës dhe atë të Fierit, zona në të cilat ai është koordinator politik.

Balla u pyet edhe për arrestimin e kryebashkiakut të Bulqizës, duke thënë se përgjegjësia është personale.

“Ne nuk mbrojmë askënd, përgjegjësinë para ligjit e ka secili prej tyre. Kryetari i Bashkisë Bulqizë dhe ai i Lushnjes janë arrestuar dhe në të dyja rastet PS ka mbajtur të njëjtin qëndrim.”

Kryebashkiaku i Bulqizës, Lefter Alla, akuzohet nga SPAK për abuzime me një tender prej 3.2 milionë dollaresh.

